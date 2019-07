Čistý zisk Nissanu sa prepadol o 95 %, firma zruší 12.500 pracovných miest

Firma to oznámila po zverejnení výsledkov za 1. štvrťrok súčasného obchodného roka, v rámci ktorých informovala o prudkom poklese zisku.

V poslednom období zápasí Nissan s problémami na trhu USA a Európy a so zvyšujúcimi sa nákladmi. Navyše, snaží sa dostať z dôsledkov škandálu spojeného so zatknutím jeho bývalého šéfa Carlosa Ghosna.

Spoločnosť vo štvrtok oznámila, že v 1. kvartáli obchodného roka 2019/2020 (apríl - jún) dosiahla čistý zisk 6,4 miliardy jenov (53,15 milióna eur). V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka zaznamenal Nissan zisk 115,8 miliardy jenov, čo medziročne znamená pokles takmer o 95 %.

Prevádzkový zisk dosiahol 1,6 miliardy jenov. Medziročne to predstavuje pokles o 98,5 %. V 1. štvrťroku 2018/2019 vykázala firma prevádzkový zisk 109,14 miliardy jenov.

Výsledok bol podstatne horší aj v porovnaní s očakávaniami analytikov. Tí očakávali výrazný pokles prevádzkového zisku, počítali však s tým, že dosiahne približne 39,5 miliardy jenov. Výsledky ovplyvnili najmä pokračujúce problémy Nissanu na kľúčovom americkom trhu, kde firma s cieľom udržať vysoké predaje musela prísť s výraznými zľavami.

Za celý rok očakáva Nissan pokles zisku o 28 % na 230 miliárd jenov. Ak sa prognóza potvrdí, bude to najnižší prevádzkový zisk Nissanu za vyše 10 rokov.

Súbežne s oznámením prudkého poklesu zisku za 1. štvrťrok automobilka informovala o pláne znížiť do konca obchodného roka 2022/2023 objem produkcie a zrušiť 12.500 pracovných miest.

„Nissan zníži globálnu výrobnú kapacitu do konca obchodného roka 2022/2023 o 10 %. Súbežne s optimalizáciou výroby firma zredukuje počet zamestnancov približne o 12.500,“ uviedla automobilka. Denník Nikkei už v stredu (24. 7.) informoval o tom, že automobilka by mala oznámiť rušenie viac než 10.000 pracovných miest, pričom dotknúť by sa malo najmä závodov s nižším výkonom.

(1 EUR = 120,41 JPY)