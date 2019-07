V talianskom letovisku zaviedli pokuty za alkohol, piť sa tam môže len v niektoré dni

Starosta talianskeho prímorského mesta Jesolo Valerio Zoggia podpísal nariadenie, podľa ktorého je trestné predávať, držať a konzumovať alkohol na verejnosti počas sobotňajších nocí od 27. júla do 14. septembra. V prípade, že niekto v čase od 20:00 v sobotu do rána 06:00 v nedeľu tento zákaz poruší, hrozí mu pokuta 200 eur, píše portál Aktuality s odvolaním sa na agentúru ANSA.

Opatrenie sa týka najmä verejných priestranstiev, výnimkou sú len podniky, ktoré na to majú povolenie. "V tomto čase bude zakázaný predaj alkoholických nápojov, a to vrátane tých, ktoré si ľudia môžu kúpiť inokedy v predajných automatoch. Zákaz platí aj na pláži Lido di Jesolo, ktorá je súčasťou Benátskej riviéry a obmýva ju Jadranské more," píšu Aktuality. Ak si alkohol kúpite v podniku s udelenou výnimkou, môžete ho konzumovať len vnútri.

Opatrenie reaguje na tragickú udalosť zo 14. júla, keď prišli o život štyria talianski tínedžeri. Pätica mladých ľudí sa viezla v aute pod vplyvom alkoholu. Vodič nezvládol riadenie a auto spadlo do kanála. Nehodu prežila len jedna mladá žena.