Zomrel jeden z najuznávanejších funkových interpretov

Vo veku 81 rokov zomrel americký spevák a hudobník Art Neville, jeden z najuznávanejších interpretov žánru funk v USA. Informoval o tom v utorok denník The Guardian s odvolaním sa na manažment zosnulého hudobníka.

Príčina smrti nebola bezprostredne zverejnená, ale jeho zdravie sa v uplynulých rokoch zhoršilo - Neville utrpel mŕtvicu a sužovali ho aj komplikácie spôsobné operáciou chrbtice z roku 2001.

Neville sa narodil v roku 1937 a vyrastal v meste New Orleans. Jeho kariéra sa začala v polovici 50. rokov, keď sa stal členom skupiny The Hawketts, ktorej bol frontmanom. Ich pieseň Mardi Gras Mambo sa stala základným kameňom neworleanského funkového zvuku.

Neville po šiestich rokoch strávených v námorníctve založil v polovici 60. rokov svoju vlastnú formáciu Art Neville & the Neville Sounds, ktorá sa v roku 1968 premenovala na The Meters. Okrem toho, že skupina mala vlastné hity ako Cissy Strut, pôsobila tiež ako sprievodné teleso pre Roberta Palmera, Leeho Dorseyho či vokálnu ženskú skupinu Labelle.

Fanúšikom Nevilleho zoskupenia bol i Paul McCartney, ktorý ich v roku 1975 privítal na koncerte na lodi Queen Mary. Skupina tiež absolvovala turné s The Rolling Stones. Skupina sa oficiálne rozpadla v roku 1980, ale činnosť obnovila v roku 1989, keď si zmenila názov na The Funky Meters, pod ktorým vystupovala až do polovice 90. rokov.

Neville medzitým spojil sily so svojimi bratmi Aaronom, Charlesom a Cyrilom, s ktorými vytvoril formáciu The Neville Brothers. Skupina zaznamenala v roku 1989 výrazný úspech s albumom Yellow Moon, ktorý produkoval Daniel Lanois. Neville sa venoval koncertnej činnosti až do posledných rokov, a to napriek zdravotným problémom a zníženej schopnosti pohybu. Kariéru oficiálne ukončil až vlani v decembri.