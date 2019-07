Ochranári i lesníci upozorňujú návštevníkov Tatier, aby si strážili psov

Ochranári i lesníci upozorňujú návštevníkov Tatranského národného parku (TANAP-u), aby si dávali pozor na svojich štvornohých miláčikov, ktorých so sebou vezmú na túru. Riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko to zdôraznil v súvislosti s prípadom zatúlaného psa, ktorý sa stal v pondelok (22.7.) vo Velickej doline.

Zoologička Štátnych lesov TANAP-u Gabriela Chovancová zaregistrovala voľne potulujúceho sa psa. O tom, že nie je všetko v poriadku, svedčí aj reakcia svišťov, ktoré na neho reagovali výstražným pískaním. „Zistila som, že psík nemá v doline majiteľa a navyše mu trochu krvácala zadná pravá labka. Ihneď som kontaktovala Správu TANAP-u a po dohode som aj so psom pokračovala k Sliezskemu domu,“ priblížila Chovancová a dodala, že pes mal našťastie veľmi dobrú povahu, no aj napriek tomu sa ho niektorí turisti báli. Po úspešnom zostupe s personálom hotela psa uviazali a následne kontaktovali veterinárku, ktorá odporúčala osloviť mestskú políciu. Po konzultácii zviera zaniesli k policajtom, ktorí ho dočasne umiestnili v ich voliére. Onedlho sa ozval majiteľ psa, štvornohý tulák bol z Gerlachova. Turisti ho zahliadli dokonca až na Poľskom hrebeni a Východnej Vysokej. „Keďže to nie je ojedinelý prípad, chceme upozorniť aj ostatných turistov, aby na svojich miláčikov dávali pozor a naozaj ich nenechávali na voľno v tatranských dolinách. Ich povahy sú nevyspytateľné, nielenže môžu vystrašiť turistov, ale z hľadiska ochrany prírody môžu vyrušiť a ohroziť vzácne druhy živočíchov, hlavne v období, kedy majú aj mláďatá,“ upozorňujú lesníci na svojej facebookovej stránke.

Majko zároveň pripomenul prípad spred pár rokov, kedy horskí záchranári museli pomáhať dvom zatúlaným psom, ktorí uviazli vo vysokohorskom teréne nad Popradským plesom. Aj tieto prípady sú podľa riaditeľa Správy TANAP-u dôvodom, prečo v pripravovanom návrhu návštevného poriadku ochranári okrem iného chcú zakázať vstup psov do určitých častí národného parku. „Toto je vec, na ktorej budeme trvať práve aj na základe takýchto skúseností. Tie psy jednak vyplašia vzácne živočíchy a stalo sa nám aj, že dokonca zabili svište, alebo prenasledovali mladé kamzíky,“ upozornil.