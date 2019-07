Video: Muž začal utekať pred tornádom, kamera zachytila hrozivý moment jeho úteku

V prípade ničivých prírodných úkazov je ťažké zachovať chladnú hlavu, no niekedy práve bezhlavý útek vám môže zachrániť život. Zaváži pri tom aj neznáma premenná v podobe šťastia. Bezpečnostné kamery zachytili muža, ktorý mal neskutočné šťastie v nešťastí, keď sa jeho smerom rútilo tornádo.

Muž mal najprv v pláne, že vojde do auta, no pri blížiacej sa pohrome si to rozmyslel a radšej zobral nohy na plecia a začal utekať cez celú záhradu. Vtom naňho začal padať strom a muž sa nemohol inak zachrániť, len skočiť do jazierka. Ako uviedla jeho manželka, jej muž skočil do vody aj napriek tomu, že nevie plávať. Našťastie, sa mu nič vážne nestalo.

Video: Muž utekal pred tornádom, takmer ho zabil strom