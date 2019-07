Príspevky na Facebooku dokážu u autora odhaliť až 21 druhov ochorení

Príspevky na Facebooku dokážu prezradiť oveľa viac než len to, o čo sa v nich autor podelí. Štúdia publikovaná v magazíne PLOS ONE sa pozrela na príspevky 999 dobrovoľníkov a analyzovala približne 20 miliónov slov, ktoré na sociálnej sieti zverejnili.

Vedci sa zamerali na jazykové vzorce (slová, vety, súvetia) a ich štatistickú spojitosť s 21 štandardnými kategóriami porúch určovaných zdravotnými záznamami. Na analýzu pravdepodobnosti výskytu ochorení u pacientov sa využili 3 rozdielne prístupy. Jeden skúmal jazyk facebookového príspevku, druhý demografické údaje autora a tretí navzájom kombinoval prvé dva postupy.

Podľa záverečných výsledkov samotné facebookové príspevky dokážu predpovedať 21 ochorení, pričom 10 z nich sa lepšie určuje na základe obsahu príspevku než podľa demografických údajov.

Pozor na toto nastavenie na Facebooku! Možno o sebe dávate vedieť viac, ako chcete

„Naše jazykové predpoklady príspevkov dokážu diagnostikovať cukrovku zhruba rovnako presne ako index telesnej hmotnosti (BMI),“ uvádza odborný asistent informačných technológií na Sotny Brook University College of Engineering and Applied Sciences (New York) H. Andrew Schwartz.

Nová metóda dokáže rovnako spoľahlivo odhaliť prítomnosť mentálnych ochorení ako je nervozita, depresia a psychóza, ale len u niektorých ľudí. Aj tu platí, že väčšiu výpovednú hodnotu má samotný príspevok ako demografické údaje.

Schwartz ďalej vysvetľuje, že jazyk, ktorým hovoríme v digitálnom prostredí, je väčšinou odlišný od toho, čo sa dá zachytiť prostredníctvom lekárskej prehliadky. „Pohľad na rôzne zdravotné poruchy nám naznačuje, že niektoré z nich so sebou súvisia, čo by v budúcnosti mohlo pomôcť umelej inteligencii rozoznať ich na internete,“ dodáva Schwartz.

Niektoré údaje, ktoré vedci vyhodnotili ako lepší ukazovateľ ochorení v porovnaní s demografickými údajmi, sú značne intuitívne. Napríklad slová „piť“ alebo „fľaša“, ktoré sa často nachádzali v príspevkoch užívateľa, viedli k záveru, že pravdepodobne ide o alkoholika.

Ďalšie slová nevyznievali tak jednoznačne. Napríklad u ľudí, ktorí na sociálnej sieti často spomínali náboženstvo a používali slová ako „Boh“ alebo „modlitba“, existuje o 15-krát vyššia pravdepodobnosť prítomnosti diabetu v porovnaní s tými, ktorí tieto slová používali najmenej. Na druhej strane nepriateľské slová ako „hlúpy“ a nadávky poukazovali na vyššiu pravdepodobnosť užívania drog a psychózy.

Ako hovorí vedúca autorka štúdie a hlava Centra pre digitálne zdravie na Penn Medicine Raina Merchantová, „keďže príspevky na sociálnych sieťach sú často o životnom štýle, zážitkoch a pocitoch, mohli by poskytnúť dodatočné informácie o progrese ochorenia.“