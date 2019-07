Hudobník zo známej slovenskej kapely tragicky prišiel o 16-ročného syna

16-ročný syn hudobníka slovenskej kapely Polemic Mareka Határa David tragicky zahynul pri športovaní. Bol nadšeným priaznivcom vodného športu wakeboarding, a pri jeho vykonávaní nešťastne padol na betón, pričom narazil na spánok.

"Okamžite bola privolaná záchranka a išiel do nemocnice. Je to hrozné, všetci sme z toho v šoku," povedali pre denník Plus 1 deň Davidovi kamaráti. Chlapec následkom poranenia v nemocnici podľahol. Nešťastnú udalosť potvrdil aj samotný Határ.