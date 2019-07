V kauze zmeniek sa objavil nový dôkaz

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta predložil na pondelkom hlavnom pojednávaní v kauze tzv. televíznych zmeniek TV Markíza údajnú piatu zmenku. Tú namieta obhajca Marek Para s tým, že sa nejedná o originál. Ide o nový dôkaz, ktorý získal Šanta po vznesení obžaloby. Bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol Rusko predtým tvrdil, že si pamätá podpisovanie štyroch zmeniek, nie viac.

Pavol Rusko, ktorý je v kauze obžalovaný spolu s Marianom Kočnerom, na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku trval vo výpovedi na svojej nevine. Hovoril o kauze Gamatex, namietal zoznam svedkov a obviňuje svoju niekdajšiu spoločníčku Silviu Volzovú so spriahnutia sa s mafiou, Petrom Čongrádym a Petrom Steinhübelom. Zmenky považuje za vhodné riešenie, pretože „nikoho nezabili“.

Väčšinu svojej úvodnej výpovede využil Pavol Rusko na rozprávanie o kauze Gamatex z roku 1998. Na súde zopakoval, že mu riešenie obchodného sporu prostredníctvom zmeniek navrhol nebohý právnik Ernest Valko. Dokazovať to majú listinné dôkazy, ktoré predložil súdu. O zmenkách samotných hovoril v úvodnej reči minimálne.

Na záver úvodnej reči doplnil, že namieta zoznam svedkov, kde sa podľa jeho slov majú nachádzať aj ostatní šéfovia televízie Vladimír Repčík, Zuzana Ťapáková aj Matthias Settele. Tí podľa neho nemôžu mať o predmetnom spore žiadne vedomosti a zopakoval, že žiadal predvolať svoju exmanželku Vieru Ruskovú, ktorú prokurátor odmietol vypočuť.

Po jeho takmer 45-minútovej výpovedi sa ho Šanta spýtal, či považuje zmenky za ekonomicky výhodné riešenie, vzhľadom na to, že Pavol Rusko tvrdí, že týmto situáciu v roku 2000 stabilizoval. „Napravil som to najlepším spôsobom, ako som vedel, nikoho nezabili“, reagoval Rusko a dodal, že Markíza „bojovala s tými, ktorí sú dnes zatvorení za vraždy“.

Po otázkach prišiel aj prvý konflikt medzi obhajcami obžalovaných a poškodených, keď sa prokurátor Šanta opýtal, prečo akceptoval Pavol Rusko sumu 26 miliónov eur. To namietal obhajca Michal Mandzák s tvrdením, že sa jednalo o bianko zmenky, kde nebola vyplnená suma. Otázka by preto naznačovala, že mal Pavol Rusko vedomosť o výške sumy v čase podpísania zmenky.

Slovný konflikt sa opakoval, aj keď sa prokurátor Šanta spýtal Pavla Ruska, či ho nehryzie svedomie, že v otázke zmeniek nepodal na civilnom súde opravný prostriedok. Rusko reagoval, že to za korektné považuje, pretože „Markíza profitovala 19 rokov z našej dohody a bola to dohoda, ktorá umožnila to profitovanie mne, všetkým beneficiérom, a aj akcionárom Markízy“ Dodal, že keby sa spočítali výnosy Markízy za predmetnú dobu, tak „prídete k stovkám miliónov až k miliardám“. Sumu zmeniek považuje za adekvátnu a dodal, že v čase podpísania zmeniek by podpísal „aj dvojnásobnú sumu“.

Obžalovaný v kauze v kauze údajného falšovania zmeniek TV Markíza a bývalý šéf televízie Pavol Rusko trvá na svojej nevine. Obhajoba namieta účelovosť konania a obviňuje prokurátora Šantu z nepripustenia jediného dôkazného návrhu do vyšetrovacieho spisu.

Obžalovaní Marian Kočner a Pavol Rusko podľa obžaloby prokurátora „po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom A., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky, ktoré predložili ako prílohy na vydanie platobných rozkazov."

Marian Kočner je obvinený aj za objednávku vraždy Jána Kuciaka a Pavol Rusko je obvinený z objednávky vraždy Silvie Volzovej. Na súde ju obvinil zo zavinenia situácie, ktorá viedla ku predmetným zmenkám.