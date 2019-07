Video: Panika v lietadle - Muž vyskočil na krídlo lietadla tesne pred vzlietnutím

Nigérijská polícia zatkla muža, ktorý sa vyšplhal na krídlo lietadla tesne pred odletom z letiska v meste Lagos. Ako uviedla letecká spoločnosť Azman Air, neznámy muž sa prechádzal po dráhe a keď si ho všimol pilot, bol nútený spomaliť a vypnúť motory lietadla. Muž sa ďalej prechádzal okolo lietadla a následne skočil na krídlo a pokúsil sa vstúpiť do kabíny.

K incidentu došlo v piatok ráno na medzinárodnom letisku Murtala Muhammeda v Lagose. Video, ktoré zachytil na mobil cestujúci na lietadle, ukazuje muža, ktorý sa pohybuje okolo krídla lietadla, zatiaľ čo vystrašení cestujúci žiadajú posádku, aby otvorila dvere. Muž bol po incidente zadržaný a vzatý do väzby. Aj napriek komplikáciám let z Lagosu do Port Harcourtu v Nigérii nebol odložený, avšak cestujúci a členovia posádky museli absolvovať ďalšie kolo bezpečnostnej kontroly.

Video: Muž vyskočil na krídlo lietadla tesne pred odletom