Video: Rodina chcela uloviť rybu, z vody sa však vymrštil žralok

Rodina na rybačke v zálive mysu Cape Cod pri americkom štáte Massachusetts zažila v sobotu blízke a osobné stretnutie so žralokom modrým, ktorý vyskočil z vody a uchmatol im z vlasca rybu práve ulovenú udicou.

Doug Nelson, z mesta Franklin, zachytil vymršteného žraloka na videu. Televíznej stanici New England Cable News povedal, že „ich všetkých poriadne vydesil“.

Jeho malého syna Jacka na videu vidieť, ako uskočí dozadu, keď žralok vyrazí nad hladinu Atlantického oceánu, tesne pri ich člne.

