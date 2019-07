Truban: Dohoda s KDH nie je o hodnotách, ale je signálom slušnej komunikácie

V rozhovore pre TASR to povedal líder koalície Michal Truban. V hodnotových otázkach vidí veľa možností spolupráce, vyžaduje si to však podľa jeho slov spoločné stretnutia a dlhé debaty.

„Chceli sme ukázať, že napriek tomu, že sme rozdielne strany a máme rozdielne hodnoty, dokážeme spolu slušne komunikovať. To bola jedna z vecí, pre ktoré sme išli do politiky, aby sa politika zlepšila, 'zoslušnila', aby sa ľudia rozprávali o riešeniach a snažili sa vzájomne k sebe približovať a nie odďaľovať,“ uviedol Truban.

Spoločná komunikácia podľa jeho slov ukázala, že stojí za to preskúmať všetky možnosti, ako dokážu spolupracovať. „Keby sme teraz nevideli žiadnu možnosť, že to môže fungovať, tak by sme to nerobili,“ skonštatoval. Dodal, že ich spolupráca nestojí na hodnotových otázkach, ale na iných častiach programu, ako sú školstvo či zdravotníctvo.

O konkrétnych možnostiach spolupráce v oblasti hodnôt cez média hovoriť nechce. „To si všetko treba vnútri predebatovať. Je to na dlhé hodiny, dlhé stretnutia a nie je to jednoduché,“ povedal s tým, že možnosti sú a že verejnosť nepovažovala za jednoduché ani vytvorenie koalície so Spolu či dohodu na jednom lídrovi.

Vysvetlil, že spolupráca s KDH nie je spájaním sa do koalície, ale predvolebnou dohodou. „Neútočme, nevyťahujme na seba špinu, neohovárajme, neklamme jeden o druhom, to robia tí starí politici,“ vysvetlil. S lídrom KDH Alojzom Hlinom sa plánujú stretnúť začiatkom augusta.

Na otázku, prečo v dohode s KDH nevylúčili spoluprácu so stranami ako Smer-SD, SNS či ĽSNS, odpovedal, že to nebolo jej podstatou. „My sme to dlhé roky vylučovali, to isté robí KDH. Symbol nebol o tom, koho vylučujeme, ale o tom, že vieme spolupracovať,“ vysvetlil.

Dohoda o predvolebnej spolupráci medzi PS/Spolu a KDH obsahuje dva konkrétne záväzky. Strany sa dohodli na vzájomnom neútočení v predvolebnej kampani. Chcú tiež hľadať prienik v programových prioritách budúcej vlády.