Pochod Hrdí na rodinu ukazuje radosť z rodiny, hlása potrebu mamy a otca

Ôsmy ročník pochodu Hrdí na rodinu sa začal v sobotu popoludní na Rudnayovom námestí v hlavnom meste. Účasťou ho podporil aj predseda parlamentu Andrej Danko (SNS).

„To, prečo sme sa tu zišli, je iba to, aby sme ukázali radosť z rodiny. To, že deti potrebujú otca a mamu. Pre nás sú deti to najdôležitejšie a chceme, aby sa im dostalo to najlepšie,“ povedal jeden z organizátorov pochodu Anton Chromík z občianskej iniciatívy Hrdí na rodinu.

Organizátori pochodu nemajú žiadne požiadavky na zmenu aktuálnej legislatívy. „Myslíme si, že je vhodné, aby bol zachovaný tento stav a dokonca chceme, aby zostala rodina výnimočná v spoločnosti,“ uviedol Chromík. Ďalší organizátor Marek Nikolov hovorí, že občianska iniciatíva sa nikdy dialógu s liberálmi nebránila. Nezdá sa mu však aktuálne vhodné, aby sa tieto dva pochody stretli.

Organizátori povedali, že nediskriminujú ani nesúdia žiadneho človeka či politika, ktorý sa k nim hlási, privítajú každého. „Budúci rok pokojne privítame aj prezidentku Zuzanu Čaputovú, ak si bude myslieť, že rodina je naozaj výnimočná a zaslúži si vyhradené miesto v spoločnosti,“ uviedli.

Predseda parlamentu je rád, že žije v štáte, kde na jednej strane vyjadrili názory ľudia podporujúci komunitu LGBTI a na druhej strane pochod „Hrdí na rodinu“. „Som presvedčený, že to budú slobodné a demokratické vyjadrenia ľudí tak, ako sa to patrí na vyspelý, demokratický a právny štát,“ zhrnul Danko.