Británia po zadržaní tankera varuje Irán pred vydaním sa na "nebezpečnú cestu"

Iránske Revolučné gardy v piatok oznámili, že v Hormuzskom prielive zadržali ropný tanker Stena Impero, ktorý sa plaví pod britskou vlajkou a ktorý vlastní švédsky lodný gigant Stena Bulk. Ako dôvod uviedli porušenie medzinárodných predpisov námornej dopravy.

V sobotu ráno úrady v juhoiránskej provincii Hormozgán spresnili, že tanker sa plavil do Saudskej Arábie, keď sa zrazil s iránskou rybárskou loďou, pričom ignoroval jej tiesňové volanie. Údajný incident úrady vyšetrujú, tanker medzičasom zakotvili pred prístavom Bandar Abbás.

Krátko pred piatkovým oznámením z Iránu súd v Gibraltáre, britskom zámorskom území, rozhodol, že iránsky tanker Grace 1 zastavený pre podozrenie z porušenia sankcií prevozom ropy do Sýrie môže byť zadržiavaný ďalších 30 dní.

Hunt na Twitteri napísal, že zadržanie lode Stena Impero poukazuje na „znepokojujúce známky, že Irán si môže vybrať nebezpečnú cestu nelegálneho a destabilizujúceho konania po legálnom zadržaní ropy smerujúcej do Sýrie Gibraltárom“.

„Naša reakcia bude rozvážna, no rozhodná. Snažíme sa nájsť riešenie problému Grace 1, ale zaistíme bezpečnosť našej lodnej dopravy,“ dodal.

Predseda zahraničného výboru Dolnej snemovne britského parlamentu Tom Tugendhat vyhlásil, že vojenské možnosti by v tomto prípade boli „krajne nerozumné“.

„Ak (tanker) vzali do Bandar Abbásu, tak to je dôležitý prístav iránskej armády a preto si myslím, že akékoľvek vojenské možnosti by boli krajne nerozumné,“ povedal poslanec pre rozhlasovú stanicu BBC. Dodal, že prospešné by nebolo ani vyhostenie iránskeho veľvyslanca z Británie, pretože je dôležité pokračovať v dialógu.

Nemecké ministerstvo zahraničných vecí v sobotňajšom stanovisku uviedlo, že zadržanie tankera Stena Impero iránskymi silami je „nebezpečné ďalšie zhoršenie už napätej situácie“.

„Takýto krok je prekážkou potrebnej deeskalácie napätia v regióne Perzského zálivu,“ doplnilo francúzske ministerstvo zahraničných vecí.

Diplomacie Nemecka i Francúzska zhodne vyjadrili obavy o lodnú dopravu v Perzskom zálive a strategickom Hormuzskom prielive, pričom tiež zdôraznili solidárnosť s Britániou.

Tieto tri krajiny patria k signatárom tzv. jadrovej dohody s Iránom z roku 2015. USA vlani od tejto dohody odstúpili a uvalili na Irán opätovne sankcie, zamerané aj proti vývozu iránskej ropy, z ktorého väčšina prechádza práve cez Hormuzský prieliv. Trojica európskych veľmocí sa dosiaľ usilovala jadrovú dohodu zachovať, aj vytvorením obchodného mechanizmu nepodliehajúceho americkým sankciám, rastúce napätie v Perzskom zálive však tieto snahy ohrozilo.

Vlády Indie a Filipín v sobotu oznámili, že kontaktovali iránsku stranu s požiadavkou na prepustenie svojich občanov na palube zadržaného tankera Stena Impero. Iránska štátna agentúra IRNA uviedla, že posádku tvorí 18 Indov, traja Rusi, jeden Filipínec a jeden Lotyš.