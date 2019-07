Skunk Anansie bude mať na bratislavskom koncerte ako predskokana kapelu The Youniverse!

25 rokov na scéne sa u nás chystajú osláviť populárni britskí rockeri Skunk Anansie a sľubujú, že to bude nezabudnuteľné. To, že koncert bude skutočne výborným zážitkom napovedá i výber predskokana – bude ním oceňovaná mladá slovenská kapela The Youniverse. Britské emócie, razantný zvuk a ostré gitary tak doplní slovenský "špinavý" rock'n'rollový bluesový zvuk. Aj keď sú ešte dva mesiace do koncertu, 90 percent lístkov je už vypredaných. Nenechajte si ujsť tento skvelý hudobný zážitok! Koncert bude 1. augusta 2019 v Majestic Music Club-e.

Kultová britská kapela Skunk Anansie sa už pripravuje na bratislavský koncert. Keďže tento rok si pripomína významné výročie – štvrťstoročnicu na scéne, chce aby to slovenskí fanúšikovia s nimi oslávili naozaj vo veľkom štýle. Zahrá najväčšie hity kariéry, ktoré vyšli na albume 25LIVE@25.

„Koncom júna štartujeme turné, v rámci ktorého navštívime viaceré európske mestá, a sme radi, že je medzi nimi aj Bratislava. Vieme, že na Slovensku máme veľkú fanúšikovskú základňu a tak vás rozhodne nemienime sklamať,“ vraví speváčka kapely Skin.

Skunk Anansie patrí medzi elitu hudobnej scény už od svojho vzniku v druhej polovici 90. rokov. Známa je razantným zvukom, ostrými gitarami, ale v jej hudbe nechýbajú ani emócie a harmónia. Na bratislavskom koncerte zaznejú aj hity ako Weak, My Ugly Boy, Hedonism, Secretly, Selling Jesus, Charlie Big Potato a mnoho ďalších.

„Čakali sme, že o koncert bude veľký záujem, ale to, že dva mesiace pred akciou budeme mať takmer vypredané, nás príjemne prekvapilo. Už zostáva len pár lístkov, fanúšikovia by sa mali poponáhľať. Navyše, ak sme zohnali takého skvelého predskokana. Mladá slovenská kapela The Youniverse už stihla zaujať fanúšikov aj hudobných recenzentov a predpovedajú jej veľkú budúcnosť, dokonca i v zahraničí. Je sa na čo tešiť,“ uzatvára Marián Hotový zo spoločnosti Czechoslovak Music Factory, ktorá tento koncert prináša.

Kapela Skunk Anansie vystúpi v Bratislave 1. augusta 2019 v Majestic Music Club-e! Lístky sa dajú zakúpiť v sieti Ticketportal.