Ako postupovať pri strate dokladov v zahraničí

Stresujúce situácie, ako sú krádež peňaženky, strata dokladov, autonehoda, zablokovaná platobná karta či pokuta, dokážu výrazne znepríjemniť oddych v cudzine. Mnohým takýmto problémom sa ale dá predchádzať, niektoré sa zase dajú bez problémov vyriešiť.

Náklady nejednej domácnosti na zahraničnú letnú dovolenku sa dokážu vyšplhať aj na niekoľko tisíc eur. Takáto položka už zväčša poriadne zasiahne rodinný rozpočet a ďalšie nečakané výdavky sú už pre väčšinu ľudí nemalou komplikáciou.

Krádež alebo strata peňaženky za hranicami Slovenska dokáže rozhodiť aj toho najskúsenejšieho cestovateľa. Prísť o hotovosť, platobné karty a doklady, niekedy aj tisíce kilometrov od domova, je síce problém, no dá sa s ním vyrovnať. V prvom rade je dôležité okamžite konať a kontaktovať svoju banku so žiadosťou o blokáciu karty.

„Dá sa to rýchlo vyriešiť buď tak, že zatelefonujete na zákaznícku linku vašej finančnej inštitúcie alebo to urobíte prostredníctvom internetbankingu. Základné pravidlo je, urobiť to čím skôr, bez zbytočného otáľania, aby vašu kartu niekto nezneužil. Je dobré si do telefónu uložiť číslo na klientske centrum a mať ho tak hneď po ruke. Po návrate domov vám vydajú novú kartu,“ radí Miroslav Zborovský z Home Creditu.

S chýbajúcimi peniazmi na požiadanie dokážu pomôcť príbuzní alebo priatelia na Slovensku. Existujú totiž služby, prostredníctvom ktorých môžu poslať peniaze. Napríklad cez službu Eurogiro pošlú potrebný obnos peňazí na dohodnutú adresu. So systémom Western Union zase priamym bankovým prevodom môžu vložiť príslušnú čiastku peňazí v banke na Slovensku, ktorú si následne adresát vyberie v pobočke, ktorú si určí. Čo sa týka dokladov, tak ich krádež alebo stratu treba urýchlene nahlásiť na najbližšej policajnej stanici. Na veľvyslanectve v danom štáte by mali vydať náhradný doklad – cestovný preukaz.

Veľa ľudí si z dovolenky prinesie domov napríklad neminuté chorvátske kuny, maďarské forinty či bulharské levy a nevedia čo s nimi. Možno sa zídu o rok. Určite je lepšie a výhodnejšie v cudzine platiť kartou, ako si zamieňať eurá alebo si vyberať miestnu menu z bankomatov, no úplne bez hotovosti sa zväčša nezaobídete.

„Ak idete do zahraničia, určite si vezmite platobnú kartu. Ak sa stanete obeťou krádeže peňaženky, kartu môžete v okamihu zablokovať. V každom prípade majte u seba aj malú hotovosť pre prípad nákupov v rôznych stánkoch alebo na trhoch, ktoré nemajú platobné terminály,“ dopĺňa Zborovský.