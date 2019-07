Čaputová: Vetovala by som zákon znižujúci štandard práv menšín

„Snažím sa predovšetkým vnímať to, či situácia a práva národnostných menšín sú rešpektované, aby nedošlo k zníženiu štandardu. V prípade, ak by som mala na stole právnu úpravu, zákon, ktorý by znižoval štandard práv, tak by som takýto zákon vetovala. Toto považujem z hľadiska výkonu právomocí za dôležité, ale zároveň aj to, byť akoby hlasom akejkoľvek minority, hlasom tých, ktorých je menej počuť,“ uviedla.

Prezidentka sa vyjadrila aj k otázke možnej zmene preambuly Ústavy SR, ktorá začína „My národ slovenský...“, a to v prospech občianskeho princípu. „Ak sa vôbec siahne na základný zákon štátu, tak predovšetkým by sa malo ošetriť to, aby nemohol byť tak často menený. Toto mi príde ako najdôležitejšia vec. Zároveň uznávam a rešpektujem to, že ústava má obsahovať predovšetkým občiansky princíp, ale akákoľvek zmena ústavy by nemala byť politickou, ale predovšetkým pred tým odbornou témou,“ povedala.

Každá krajina podľa nej musí byť veľmi citlivá a pozorná k príslušníkom menšín, pretože majorite sa môže stať, že prehliadne ich oprávnené potreby. „Práve kvôli tomu som tu a mám vo svojom poradnom zbore ľudí, ktorí reprezentujú jednotlivé menšiny,“ dodala Čaputová.

Tradičný festival, ktorý sa tento týždeň koná pri Gombaseckej jaskyni a obci Slavec (okr. Rožňava), navštívila ako prvá hlava štátu. Prešla si jeho areál a v rámci programu sa nechala odfotiť pôvodnou fotografickou technikou z 19. storočia. "Prišla som sem veľmi rada, pretože je to festival, ktorý má veľmi dlhú tradíciu a je typický svojou otvorenosťou a pestrosťou. Bola som aj na festivale Pohoda, aj vo Východnej, takže chcela som sa počas leta zúčastniť aj tohto festivalu a zároveň sa stretnúť s príslušníkmi národnostnej menšiny,“ povedala.

Gombasecký letný tábor každoročne navštívia tisíce mladých ľudí. Predstavuje jednak hudobný festival, ale aj otvorenú univerzitu a spoločenský okrúhly stôl pre sociálne debaty. Organizuje ho občianske združenie Sine Metu.