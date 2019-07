Kalavská sa neobáva, že pre stanice Falcku nenájdu nových prevádzkovateľov

Glváč víta iniciatívu Kresáka, aby sa exprezidentom pozastavili výhody

DNES - 15:58 Domáce

Podpredseda parlamentu Martin Glváč podporí iniciatívu, podľa ktorej by mohli bývalí prezidenti, ktorí by sa stali poslancami Národnej rady SR, či nastúpili do inej ústavnej funkcie, dočasne prísť o svoje výhody.