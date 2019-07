Kalavská predloží projekt reformy slovenských nemocníc ako ústavný zákon

Zdôvodnila to tým, že chce nájsť podporu takejto zmeny naprieč politickým spektrom. Oznámila to na brífingu po utorkovom stretnutí s predsedom strany Smer-SD Robertom Ficom, ktorý chcel, aby mu projekt podrobne vysvetlila.

Stratifikáciu predloží Kalavská vláde na rokovanie na jej najbližšom stretnutí 21. augusta. „Dohodli sme sa, že zmena je nutná. Zákon pôjde ďalej s tým, že rieši zdravotnú starostlivosť na najbližších 11 rokov. To znamená, kam pôjdu financie, kam pôjdu ľudské zdroje. Je tu potrebná dohoda naprieč celým politickým spektrom. Aby to pri výmene vlády nebola politická téma, na čo sa to teraz už zvrháva, aby som tu mala podporu naprieč koalíciou, opozíciou, dáme to ako ústavný zákon,“ povedala šéfka rezortu zdravotníctva.

Nakoľko podľa ministerky všetci hovoria o tom, že stratifikácia je dobrá a nutná, vyzvala koaličné aj opozičné strany, aby sa dohodli na podpore jednej z najväčších reforiem slovenského zdravotníctva za posledné roky. Verí, že aspoň 90 poslancov za zmenu zahlasuje. „Je asi zbytočné niečo robiť, keď to nová vláda zruší. Myslím, že toto je jedna z foriem, aby sa udržateľnosť zachovala,“ zdôraznila s dôvetkom, že rokovať chce so zástupcami politických strán.

Povedala tiež, že s predsedom Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Štefanom Zelníkom (SNS) už rokovala a ten materiálu podporu vyjadril. Je však ochotná pozvať na stretnutia predsedov politických strán. „Veľmi rada a v pokore vysvetlím všetko, čo chceme, aby bolo naplnené,“ avizovala.

Uviedla tiež, že Ficovi vysvetlila, o čom materiál stratifikácie je. „On informácie taktiež mal. Len to bola nejaká negociácia o tom, čo bolo a čo nebolo jasné, ako by mala vyzerať sieť, ako sa to dotkne obyvateľov, a že to je v časovom horizonte 11 rokov,“ vysvetlila.

Kalavská tiež zopakovala, že nemocnice sa rušiť nebudú. Zdôraznila, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR práve vďaka stratifikácii jasne zadefinuje, čo bude ktorá nemocnica robiť. Tiež poukázala na starnutie populácie, preto prízvukovala, že bude potrebných aj viac lôžok následnej starostlivosti.

Hovorca strany Smer-SD Ján Mažgút pre médiá zopakoval, že strana súhlasí s ministerkou Kalavskou. „Pán predseda dostal od ministerky všetky potrebné informácie, ktoré potreboval vedieť ohľadne stratifikácie nemocníc, respektíve o tejto úpravy zákona,“ dodal.