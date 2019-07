Glváč víta iniciatívu Kresáka, aby sa exprezidentom pozastavili výhody

Zmenu chce iniciovať poslanec NR SR za Most-Híd Peter Kresák. Ďalší koaličný partner, SNS, Kresákovi odkazuje, že má svoje nápady prebrať s predsedom Mosta-Híd Bélom Bugárom, ktorý by ich následne mal predniesť na Koaličnej rade.

„Výborný nápad. Podobné riešenie som spomínal prezidentovi Andrejovi Kiskovi pri rozlúčke v Prezidentskom paláci. Určite to podporím a budem sa snažiť získať podporu u kolegov,“ reagoval Glváč na Kresákov návrh na sociálnej sieti.

SNS sa podľa hovorkyne Zuzany Škopcovej vyjadrí k návrhu až po tom, ako ho prípadne Bugár prednesie na Koaličnej rade. Návrh nechce komentovať ani líder hnutia Sme rodina Boris Kollár. „Ak bude v budúcnosti vyvinutá nejaká legislatíva v tomto smere, určite si ju preštudujeme a pozrieme sa na to. V tejto chvíli však nie je namieste to nijak bližšie komentovať,“ uviedol pre TASR.

Opozičná SaS bude o Kresákovej iniciatíve premýšľať, vypočuť si chce názor exprezidenta Andreja Kisku, ktorý vstúpil do straníckej politiky. „Doteraz bola na Slovensku zavedená taká zvyklosť, ktorá bola súčasťou politickej kultúry, že prezidenti po ukončení svojej funkcie už nevstupujú do politiky,“ reagovala pre TASR SaS s tým, že situáciu zmenil až Kiska. Podľa strany je tiež potrebné vyrovnať sa s tým, či sa bývalému prezidentovi jeho výhody vrátia po tom, čo by mu uplynul mandát poslanca NR SR, či inej ústavnej funkcie.

Podľa hnutia OĽaNO by mal bývalý prezident v prípade uchádzania sa o inú ústavnú funkciu poberať len výhody vyplývajúce z jednej funkcie. „Takisto pokladáme za neférové voči ľuďom, aby bývalí ústavní činitelia využívali štátnu limuzínu alebo ochranku na svoju stranícku predvolebnú kampaň, prípadne na sťahovanie nábytku svojich blízkych osôb,“ povedal pre TASR hovorca hnutia Matúš Bystriansky.

Kresák pripomína, že podľa zákona patrí prezidentovi SR doživotne plat vo výške platu poslanca, či doživotné oslovovanie „pán prezident“/“pani prezidentka“, aj doživotné pridelenie vozidla s vodičom.

Poslanec sa zamýšľa nad tým, či by na tieto výhody mal mať exprezident právo v prípade, ak vykonáva funkciu poslanca NR SR, člena vlády, sudcu Ústavného súdu, predsedu Súdnej rady, predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu, či funkciu generálneho prokurátora. V tom prípade by mal napríklad právo na dvojnásobný poslanecký plat z verejných zdrojov a popri prezidentskej kancelárii aj poslaneckú kanceláriu. Situáciu by chcel Kresák riešiť zmenou zákona.