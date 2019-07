Kočner požiadal súd, aby sa proces uskutočnil v jeho neprítomnosti

Žiadosť prišla po tom, ako sa v utorok aj v pondelok (15. 7.) mala porada Paru s jeho klientom v Ústave na výkon väzby (ÚVV) v Leopoldove odohrať v nimi kritizovanej miestnosti č. 4. Tá je podľa názoru obhajcov a aj podnikateľa monitorovaná.

„Dňa 16. júla o 13.28 h obhajca obžalovaného Mgr. M.K. osobne doručil na ŠTS v Pezinku žiadosť obžalovaného o konanie v jeho neprítomnosti na všetkých šiestich pojednávacích dňoch (22., 23., 24., 29., 30., 31. júl 2019). Predseda senátu zobral túto žiadosť na vedomie a plánuje zrušiť predvádzanie obžalovaného z Ústavu na výkon väzby na hlavné pojednávanie.“ uviedla pre TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.

Podľa vyjadrenia Paru, obhajoba viackrát požiadala ŠTS, aby urobil nápravu, pokiaľ ide o konanie porady s Marianom K. výlučne v miestnosti č. 4 ÚVV Leopoldov. „V pondelok (15. 7.) som podal písomnú žiadosť o nápravu zo strany súdu, lebo v takýchto podmienkach sa nemôžme pripravovať na súd. Ide o absolútny zásah do práv na obhajobu,“ povedal pre TASR Para. „Vedľa miestnosti č. 4 je iná zapečatená miestnosť bez označenia, kde má prístup len preventívno-bezpečnostná služba. To je zvláštne, lebo na to nie je dôvod, keďže priestor je monitorovaný kamerami a nonstop sú tam prítomní príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS),“ zdôraznil ďalej obhajca. Vedenie ZVJS aj Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) v minulosti viackrát TASR informovali, že nemajú vedomosť o tom, žeby miestnosť č. 4 bola monitorovaná.

Marian K. je väzobne stíhaný v kauze takzvaných televíznych zmeniek takmer za 70 miliónov eur. Prvé hlavné pojednávanie v kauze zmeniek malo byť 20. júna, ale preložili ho na 22. júla. Proces je vytýčený na päť dní.

Na Mariana K. a Pavla R. podala TV Markíza trestné oznámenie za údajné falšovanie cenných papierov a marenie spravodlivosti. Pravosť zmeniek súkromná televízia spochybňuje od začiatku sporu.

Podnikateľ sa dva razy neúspešne snažil dostať z väzby na slobodu, dva razy mu to ŠTS pracovisko Banská Bystrica zamietlo. Voči rozhodnutiam podal sťažnosť, ktorú mu však senát Najvyššieho súdu SR zamietol, naposledy koncom minulého roka.

Marian K. je vo väzbe od konca júna 2018, postupne vystriedal väzenia v Bratislave, Leopoldove, Banskej Bystrici a napokon opäť v Leopoldove. Obvinený je aj v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.