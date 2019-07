Mayová: Trumpove vyjadrenia na adresu kongresmaniek sú neprijateľné

Dosluhujúca britská premiérka Theresa Mayová skritizovala v pondelok vyjadrenia prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý odkázal americkým demokratickým kongresmankám, aby sa "vrátili" tam, odkaľ prišli. Mayová považuje Trumpove výroky za "absolútne neprijateľné", informovala tlačová agentúra AFP.

„Jej (premiérkin) postoj je taký, že jazyk, ktorý bol použitý v súvislosti s danými ženami, je absolútne neprijateľný,“ uviedol pre novinárov Mayovej hovorca.

....and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how....