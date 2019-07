Video: Zdrogovaný vodič obrovskou rýchlosťou vrazil do dovolenkárov v Chorvátsku

Minulý týždeň došlo pri vjazde Sveta Helena na diaľnicu A4 v Chorvátsku k dopravnej nehode 2 osobných áut, ktorá si vyžiadala ťažké zranenia posádky jedného z nich. Ako píšu Topky.sk s odvolaním sa na miestne zdroje, do 3-člennej rodiny, ktorá sedela v aute pri mýtnici a platila mýto, v obrovskej rýchlosti zozadu narazil 35-ročný vodič BMW. V nabúranom aute sa v tom čase viezol 7-ročný chlapec a jeho rodičia.

Chorvátsky denník Jutarnji list píše, že vodič BMW počas prirýchlej jazdy vrazil do Škody pred mýtnou budovou, ktorá vletela do betónovej steny, do dvoch mýtnych domčekov a nakoniec do zadnej časti Audi pred sebou.

Zadržanému Ozrenovi M., ktorý podľa polície jazdil pod vplyvom drog a liekov, hrozí v prípade dokázania viny 8-ročné väzenie.

Vodič pred nárazom ani nespomalil