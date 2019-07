Tragédia na železničnom priecestí: Vlak narazil do auta, zahynula celá rodina

K obrovskej tragédii došlo v nedeľu pred 15. hodinou v českej obci Černožice neďaleko mesta Jaroměř. Ako píše český Blesk, na železničnom priecestí so svetelnou signalizáciou stálo auto, do ktorého narazil vlak smerujúci z Trutnova do Hradca Králové. Pri nešťastí zahynula celá posádka vozidla, ktorú tvorili dve maloleté deti vo veku 5 a 8 rokov a ich rodičia vo veku 47 a 32 rokov.

Predbežné vyšetrovanie ukázalo, že signalizačné svetlá na priecestí v čase nehody fungovali. Predbežná škoda bola vyčíslená na 370.000 českých korún (14.458 eur).

Hovorkyňa krajskej polície Ivana Ježková pre Blesk uviedla, že po náraze vlak tlačil auto pred sebou ešte ďalších 300 metrov. Auto zostalo po nehode celkom zdemolované, posádka na mieste podľahla zraneniam.

Dychová skúška na alkohol bola u rušňovodiča podľa Ježkovej negatívna. V prípade zosnulých bola nariadená súdna pitva. Vo vlaku v tom čase cestovalo asi 80 ľudí, pričom nikomu sa nič nestalo, uzatvára Blesk.