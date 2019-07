FOTO: Do cesty mu vbehol jeleň, nemal šancu zabrzdiť

DNES - 13:54

Pozdišovce Správy » Domáce



Stret so zverou môže mať niekedy fatálne následky. Takto to vyzerá, keď Vám do cesty vbehne jeleň.

Vodič motorového vozidla v úseku medzi obcami Pozdišovce a Trhovište už nemal šancu zabrzdiť. V danom prípade si to odniesli "iba" plechy, svetlá a čelné sklo. Vodiči, jazdite opatrne! Zdieľať tento článok na Facebooku