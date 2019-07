Zlatý hlas z Prahy Karel Gott oslavuje 80. narodeniny

Rodák z Plzne (*14. júla 1939) sa po presťahovaní do Prahy vyučil za elektromontéra v ČKD Praha. Otec vždy trval na tom, aby sa syn vyučil a získal poctivé remeslo. Mama zase podporovala jeho lásku k muzike. Od roku 1957 začal amatérsky spievať, rok na to sa zúčastnil na súťaži Hledáme nové talenty v pražskom Slovanskom dome. U publika mal úspech, u odbornej poroty však neuspel. Začal pravidelne vystupovať v známych pražských kaviarňach Alfa a Vltava. V roku 1960 urobil skúšky na konzervatórium, študoval spev u Konstantina Karenina.

Prvým výraznejším úspechom bola jeho účasť v programe Československej televízie Hledáme písničku pro všední den, kde spieval spolu s Vlastou Průchovou pieseň Až nám bude dvakrát tolik. S orchestrom Karla Vlacha nahral Písničku pro Martinu. Vo výsledkoch ankety Zlatý slavík sa objavil už v prvom ročníku za rok 1962. Vyhral Waldemar Matuška, Gottovi patrilo 49. miesto, dostal tri hlasy. Rok na to už anketu vyhral.

V roku 1963 dostal angažmán v pražskom Divadle Semafor. Prvým predstavením, v ktorom účinkoval, bolo Zuzana není pro nikoho doma. Gott v ňom spieval tri piesne - Sáňe, Oči sněhem zaváté a Zdvořilý Woody. Pieseň Oči sněhem zaváte sa stala najväčším hitom roka 1963. V Semafore sa spoznal s bratmi Ladislavom a Jiřím Štaidlovcami, v roku 1965 odišli, aby založili vlastné Divadlo Apollo. Prvú premiéru mal program z názvom Pouť pro dva.

V roku 1965 vydal Supraphon prvú LP platňu s názvom Zpívá Karel Gott. V júni 1966 súťažil na Bratislavskej lýre s dvoma piesňami - Mám rozprávkový dom Vieroslava Matušíka a Pošli to dál, ktorú mu zložil kolega z divadla Apollo Jaromír Klempíř. Rozprávkový dom získal zlatú lýru. Artia vydala do zahraničia Gottovu prvú platňu pod názvom The Golden Voice Of Prague. Mala úspech hlavne v Nemecku. Na začiatku roka 1967 podpísal zmluvu s nemeckou firmou Polydor a tam mu vychádza prvý singel so skladbou Weisst du wohin? aj prvý album Die goldene Stimme aus Prag. V nemecky hovoriacich krajinách so predalo 450.000 platní a Gott dostal skutočne prívlastok Zlatý hlas z Prahy.

Karel Gott so skupinou koncertoval v československom pavilóne na svetovej výstave v Montreale, od júna 1967 potom účinkoval so skupinou Ladislava Štaidla v hoteli Frontier v Las Vegas, na pódiu, kde spieval aj Elvis Presley. V marci 1968 zastupoval Rakúsko na Veľkej cene Eurovízie s piesňou Tausend Fenster, ktorú zložil Udo Jürgens, v októbri 1968 získal zlatú medailu na festivale Zlatý kohút v Rio de Janeiro za pieseň Karla Svobodu a Jiřího Štaidla Lady karneval. Jeho popularita stále rástla, dokladuje to predaj platní aj anketa Zlatý slavík, v ktorej bol od roku 1969 až po 1982 vždy prvý. Za výnimočnú umeleckú činnosť dostal 3. mája 1977 titul Zaslúžilý umelec a 30. apríla 1985 aj titul Národný umelec.

Počas viac ako 55-ročnej úspešnej speváckej dráhy získal prakticky všetko, čo sa získať dalo. Je držiteľom 22 československých, 20 českých zlatých slávikov, vlastní viac ako 60 zlatých platní, sedem diamantových platní, nahral približne 2600 pesničiek. V americkom Las Vegas sa 7. januára 2008 oženil, za manželku si zobral Ivanu Macháčkovú. Spolu majú dve dcéry Nelly Sofiu a Charlotte Ellu. Z nemanželského vzťahu má Karel Gott dve už dospelé dcéry Dominiku a Luciu. K 70. narodeninám vyšla v júli 2009 trojkompilácia Karel Gott 70 hitů a mesiac na to albumová kolekcia 36 CD s názvom Mé písně – Zlatá albumová kolekce. Tá obsahuje 33 albumov z obdobia rokov 1965 až 1992 a tri bonusové CD.

V apríli 2010 vydal album s nahrávkami ľudových piesní pod názvom Lidovky mého srdce, ktorý nahral v sprievode cimbalovej muziky Ladislava Pavluša. Vo februári 2011 vyšla dvojkompilácia Za lásku pálím svíci a v októbri 2011 swingový album Sentiment. V septembri 2012 vydal album Dotek lásky, v januári 2013 vyšla trojkompilácia s názvom Karel Gott zpívá písně s texty Jiřího Štaidla s podtitulom Konec ptačích árií a v máji 2013 DVD so záznamom koncertu Karel Gott: O2 Aréna 2012.

V novembri 2013 vyšiel album Láska je nádhera (Dotek lásky 2) a v júni 2014 DVD s názvom Noční král, na ktorom sú hity prvého desaťročia 21. storočia. V septembri 2014 vyšiel album S pomocí přátel a v decembri 2014 komplet piatich DVD 50 Let / Skladby z let 1963 - 2010. V októbri 2015 vyšla na piatich CD kompilácia Duety, ktorá ponúkla výber piesní z rokov 1962 až 2014, v septembri 2016 dvojkompilácia 40 Slavíků. V pražskom Hudobnom divadle Karlín mal 16. marca 2017 premiéru muzikál Čas růží s najväčšími hitmi Karla Gotta. Bol jedným z hlavných hostí 1. júla 2017 na festivale Topfest v Piešťanoch. V júni 2018 vydal štúdiový album Ta pravá.

K významnému životnému jubileu vydal Supraphon „Božskému Kájovi“ dve špeciálne kolekcie mapujúce najobľúbenejšie piesne počas takmer šiestich dekád jeho hudobnej kariéry. Výberovky vyšli 14. júna v dvoch kompletoch. Prvý s názvom Karel Gott 80/80 – Největší hity 1964 – 2019 na 4CD, druhý v exkluzívnom výpravnom 15CD Boxe pod názvom Karel Gott Singly – 300 písní z let 1962 – 2019. Ani na jednom titule nechýba aktuálny hit Srdce nehasnou, ktorý pre Gotta a jeho dcéru Charlotte Ellu zložil Richard Krajčo.