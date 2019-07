Trump vyhlásil stav núdze v Louisiane, tisíce ľudí evakuujú

Americký prezident Donald Trump vyhlásil núdzový stav v štáte Louisiana, kam mieri tropická búrka Barry. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.

Búrka by mala dosiahnuť silu hurikánu v piatok alebo v sobotu skoro ráno, keď sa priblíži k brehom Louisiany. Uviedlo to Národné centrum pre hurikány (NHC) s tým, že v nízko položenom meste New Orleans už došlo k záplavám. Cez víkend tam navyše očakávajú mimoriadne silný vietor.

Trump štvrtkovým vyhlásením núdzového stavu umožnil prísun federálnej pomoci, o ktorú žiadal louisianský guvernér John Bel Edwards.

Prichádzajúca búrka vyvolala spomienky na hurikán Katrina, pri ktorom bolo v roku 2005 zaplavených približne 80 percent územia New Orleans. Katrina udrela aj na iné oblasti Louisiany, ako aj štátov Mississippi a Alabama, pričom si vyžiadala približne 1800 mŕtvych a škody v hodnote 150 miliárd dolárov (133 miliárd eur).