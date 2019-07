Zvyknete si šúchať oči? Pre toto by ste s tým mali prestať

Oči zmáhané ponocovaním a dlhým hľadením na obrazovku počítača je len ťažké nepošúchať. Toto nutkanie vysvetľuje očný chirurg z Filadelfie (Pensylvánia) Beeran Meghpara, ktorý pre Men’s Health uviedol: „Oči zvyknú počas dňa schnúť. Ich šúchanie pomáha rozmiestniť slzy do každej časti oka, a pri tlačení na viečko sa z neho uvoľňuje mazivo, ktoré takisto zjemňuje povrch oka.“

Príjemné, ale nezdravé

Napriek tomu, že po pošúchaní očí cítime úľavu, mali by sme sa mu vyhýbať. Nadmerným šúchaním oka môže dôjsť k ochoreniu rohovky, známemu pod názvom keratokonus. Pri ochorení dochádza k oslabeniu rohovky a strate zraku. Hoci je považované za zriedkavé, evidujú ho u stoviek tisíc pacientov.

Ak pri šúchaní očí príliš tlačíte na viečka, môžete si tým zvýšiť tlak v oku. Vysoký očný tlak zvyšuje riziko glaukómu, ktorý škodí zrakovému nervu a postupne oslabuje zrak.

Čo robiť namiesto šúchania očí

Umelé slzy

Najjednoduchším riešením pri podráždených očiach je kvapnúť si do nich niekoľko kvapiek do očí. Pozor, umelé slzy by nemali slúžiť na odstránenie začervenania oka! Takéto kvapky sú pre oko dráždivejšie ako bežný zvlhčujúci prípravok.

Ak máte natoľko suché oči, že si ich potrebujete umelo zvlhčiť viac ako dvakrát za deň, zvážte návštevu oftalmológa.

Teplý obklad

Na osvieženie očí vám dobre poslúži aj teplý obklad z uteráka alebo masky na oči.

Ošetrenie alergie

Alergici patria do skupiny ľudí najnáchylnejších na pravidelné šúchanie očí. Alergická reakcia sa môže prejaviť aj vnútri viečok, kde narastú drobné hrbolčeky. Ich šúchaním však nič nevyriešite.

Alergiu liečte komplexne pomocou vhodných liekov. Jedine týmto spôsobom sa celkom zbavíte negatívnych príznakov.