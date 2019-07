Dôchodky čakajú na jeseň zmeny

Parlament aktuálne rokuje o vykonávacom zákone, ktorým by v praxi realizoval ústavnú požiadavku zastropovať vek odchodu do dôchodku. Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera (Smer-SD) si to bude vyžadovať viacero legislatívnych zmien. „Z hľadiska vykonávacích predpisov po prijatí ústavnej zmeny, tie sú už v národnej rade v druhom čítaní. Vykonávací zákon by mal byť definitívne schválený v septembri a účinný od 1. októbra,“ povedal v diskusii na Tablet TV Richter.

„Sú tam ešte dva problémy pri dvoch ročníkoch žien, roky narodenia 1958 a 1959, keď vzhľadom na doterajší zákon a jeho nastavenie je riešenie odchodu do dôchodku skokové. Mám ambíciu tieto veci riešiť ešte v druhom a treťom čítaní,“ konštatoval minister.

„Asi budeme musieť prikročiť k tomu, že zrušíme Kaníkovu reformu z roku 2004, asi zrušíme aj automat, to bol môj návrh, ktorý riešil otázku strednej doby dĺžky dožitia, a aj poslednú novelu z dielne Mosta-Híd, podľa ktorej sa má každý rok vek odchodu do dôchodku posúvať o dva mesiace. Teraz to musíme zosúladiť s ústavným zákonom. A ústavný zákon a jeho vykonávacie predpisy určia nový postup, aby to bolo čo najobjektívnejšie,“ spresnil Richter.

Na otázku, či zmeny majú v parlamente zabezpečenú podporu, minister odpovedal, že poslanecká novela tohto vykonávacieho zákona v parlamente v prvom čítaní bez problémov prešla, dokonca aj hlasmi opozície. „Bude sa o tom ešte dlho diskutovať na výboroch, najmä na gestorskom, sociálnom výbore. Hoci je to poslanecká novela, budem mať záujem tam byť osobne, alebo pán štátny tajomník. Som presvedčený o tom, že zákon prejde. On je totiž nevyhnutný na to, aby sa mohla garantovať ústava a vykonávacími predpismi sa zabezpečiť,“ zdôraznil minister.

Hoci vek odchodu do dôchodku zastropovala aktuálna vládna väčšina, náklady tohto opatrenia bude musieť riešiť až niektorá z budúcich vlád. Podľa Richtera však bolo toto opatrenie dôležité na ochranu budúcich dôchodcov, ktorí vo vysokom veku už nemusia byť zo zdravotných dôvodov schopní pracovať. Je presvedčený o tom, že ekonomický vývoj umožní dôchodkový strop v praxi dodržať.

„Keď som pred ôsmimi rokmi nastupoval do funkcie, bol schodok Sociálnej poisťovne 1,5 miliardy eur, ktoré dával zo svojho rozpočtu štát, aby Sociálna poisťovňa mohla vyplatiť dôchodky. Tento rok máme vyrovnaný rozpočet Sociálnej poisťovne. Čo sa stalo? O okolo 300.000 ľudí viac robí,“ vysvetľuje Richter.

Vývoj do roku 2030 bude podľa neho ešte priaznivý a na dôchodky sa bude dávať ešte nižší podiel HDP ako v minulosti. „Ale vývoj po roku 2030 až do roku 2050 bude postupne vzhľadom na starnutie obyvateľstva naberať iný kurz. Ale kto dokáže dnes prognózovať rok 2050 z hľadiska vývoja ekonomiky a trhu práce? Nehovoriac už o tom, že dnes nemeckí kolegovia veľmi vážne pripravujú akési odvody za ľudí, ktorých v práci nahradili roboty. Ak jeden robot nahradí desať ľudí, tak bude fabrika odvádzať istý príspevok do dôchodkového zabezpečenia. Možností z hľadiska budúcnosti je veľa,“ tvrdí Richter.

„Stredná doba dĺžky dožitia na Slovensku je u žien 80 a u mužov 73 - 74 rokov. Ale dĺžka dožitia v zdraví, teda v pracovnej kondícii, je plus-mínus rovnaká u mužov aj u žien, na úrovni 57 rokov. V tom sme na chvoste Európy. Z pozície trhu práce nie je dôležité, koľko sa budeme dožívať, ale dokedy budeme schopní pracovať. Je to potrebné zastropovať, aby nemuseli pracovať tí ľudia, ktorí už nemôžu, sú opotrebovaní,“ dodal minister.

Upozorňuje na to, že zastropovanie nie je povinnosť ukončiť pracovný pomer, ale možnosť odísť na dôchodok. „Kto bude chcieť a vládať, môže pracovať aj ďalej. A ďalšia vec, ktorú sme tam doplnili, je otázka výchovy detí,“ povedal Richter. Matka, ktorá vychovala dieťa, a v niektorých prípadoch dokonca otec dieťaťa, budú môcť odísť do dôchodku skôr. „Za každé vychované dieťa o pol roka, za tri deti o rok a pol skôr odídu do dôchodku,“ povedal Richter s tým, že ak deti minimálne desať rokov vychováva otec, napríklad v prípade úmrtia manželky, vzťahuje sa toto ustanovenie aj na neho.

Smer-SD sa s Mostom-Híd a SNS dohodol na celom balíku sociálnych opatrení. Richter odmieta, že motiváciou jeho strany podporiť sociálny balíček boli blížiace sa parlamentné voľby. „Tá argumentácia je ako obohratá platňa. My takéto systémové opatrenia prijímame každý rok, teda aj vlani, predvlani, aj počas vlády Roberta Fica, keď bol Smer vo vláde sám,“ tvrdí minister.

„Z pozície rezortu práce, ktorý je na týchto sociálnych opatreniach najzainteresovanejší, sa snažíme vykrývať jednotlivé sociálne skupiny. Ak ideme riešiť mladé rodiny a zlepšovať ich ekonomické postavenie prostredníctvom dávok, príspevkov smerom k deťom, treba to vyvážiť opatreniami smerom k tým, ktorí si už svoje odrobili, teda dôchodcom. A prierezovo pomáhať tým, ktorým život priniesol ťažké zdravotné postihnutie, ktorí sa nevedia o seba úplne sami postarať,“ povedal Richter.