Zomrel herec známy z filmu Muži v čiernom

Vo veku 88 rokov zomrel v utorok vo svojom dome v štáte Connecticut americký herec Rip Torn. Informoval o tom jeho hovorca Rick Miramontez, príčinu smrti však neuviedol, napísala agentúra AP.

Rip Torn sa narodil 6. februára 1931 v meste Temple v štáte Texas ako Elmore Rual Torn Junior. Hoci sa chcel stať farmárom — absolvoval štúdium poľnohospodárstva na University of Texas — v polovici 50. rokov nakoniec zakotvil v šoubiznise. V roku 1956 debutoval v dráme režiséra Eliu Kazana Baby Doll.

Odvtedy účinkoval v mnohých filmových, divadelných a seriálových produkciách. Podľa denníka Los Angeles Times sa objavil v približne 90 filmoch. Európskemu publiku je najviac známy z prvých dvoch dielov filmovej trilógie Muži v čiernom, kde stvárnil postavu Agenta Z.

Na snímke Rip Torn počas premiéry filmu Muži v čiernom 2 v Los Angeles, 26. júna 2002, Foto: Featureflash Photo Agency/Shutterstock.com

Rip Torn bol šesťkrát nominovaný na televíznu cenu Emmy za úlohu Artieho v sitcome The Larry Sanders Show (1992-1998), ktorú v roku 1996 aj získal. Za úlohu v životopisnej dráme Cross Creek (1983) bol nominovaný na Oscara v kategórii najlepší herec vo vedľajšej úlohe.

V roku 1988 si Torn skúsil aj režírovanie, ale jeho debut The Telephone (Telefón) nemal veľký úspech.

V roku 2010 sa Rip Torn dostal do konfliktu so zákonom, keď pod vplyvom alkoholu a ozbrojený vnikol do banky v štáte Connecticut. Podľa polície si myslel, že je to jeho bydlisko. Za tento čin bol odsúdený na dva a pol roka väzenia podmienečne a musel absolvovať náhodné testy na alkohol a drogy. Už predtým mal v trestnom registri záznam za vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu.

Rip Torn bol trikrát ženatý s herečkami Ann Wedgeworthovou, Geraldine Pageovou a Amy Wrightovou. Z týchto manželstiev má dvoch synov a štyri dcéry.