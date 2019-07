Video: Smetiari sa asi zle vyspali. Namiesto smetí do kontajnera vopchali toto

Americkí smetiari sa počas pracovnej doby poriadne sekli. Neznámy autor ich natočil pri vynášaní smetí, ktoré sa však nezaobišlo bez drobnej chyby.

Smetiari najprv pripevnili smetný kôš k vidlici na boku smetiarskeho auta, a tá ho vyniesla do výšky, z ktorej sa mali smeti vysypať do auta. Problém však nastal vtedy, keď sa vidlica uprostred vysýpania smetí celá otvorila, a okrem smetí tak do auta vkĺzol aj celý kôš.

Smetiari si so sebou vzali aj suvenír