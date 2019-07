Toto vám hrozí, ak si džínsy neperiete dostatočne často

Asi každý má vlastný názor na to, ako často treba prať džínsy. Niektorí považujú za nechutné, ak sa džínsy nosia viac ako trikrát bez opratia, iní zas dokážu prežiť aj 10 nosení bez použitia práčky. V prípade drahých značiek sa niektorí ľudia dokonca celkom vyhýbajú praniu.

Ako často ich pred opratím nosíte vy?

Magazín Men’s Health na Twitteri zdieľal anketu, v ktorej sa čitateľov pýtal, ako často nosia džínsy pred opratím. 37 percent respondentov uviedlo, že si džínsy nikdy neoblečú viac ako trikrát predtým, ako ich hodia do prania.

How often do you wear jeans before washing? — Men's Health Mag (@MensHealthMag) 26. júna 2019

Niektorí dokonca nehazardujú, a svoje rifle si perú po každom nosení. „Jediná správna odpoveď je raz. A to zvlášť, ak na prepravu využívate verejnú dopravu,“ komentuje jeden z užívateľov sociálnej siete.

Niektorí čitatelia poznamenali, že pravidelné pranie džínsov im pomohlo udržať ich vo forme. K noseniu džínsov viac ako 10-krát pred praním sa dokopy priznalo 23 percent ľudí.

Čo sa stane, keď budete nosiť špinavé džínsy?

Hoci obnosené džínsy nemusia svojím pachom lahodiť nosu, riziko toho, že sa nakazíte bakteriálnou infekciou, je podľa doktora Stevea Xu zo Severozápadnej univerzity v štáte Illinois relatívne nízke. Xu pre Men’s Health hovorí, že koža nám slúži ako spoľahlivá ochrana pred infekciami.

Doktorka a riaditeľka kliniky kozmetickej dermatológie v Univerzitnej nemocnici Stony Brook (New York) Adrienne Haughtonová ale upozorňuje na možnosť nakazenia sa hubovou infekciou. „Veľa ľudí má chodidlá postihnuté mykózou,“ hovorí Haughtonová. Ak si pred obliekaním džínsov nenatiahnete ponožky, kvasinky sa môžu premiestniť do oblasti rozkroku a do celých džínsov, kde sa budú množiť, až kým ich neoperiete.

Haughtonová ďalej dodáva, že riziko vzniku bakteriálnej infekcie je vyššie u ľudí s ekzémom, otvorenými ranami a dokonca aj suchou pokožkou. Nepriateľom zdravej kože je aj mastnota v džínsoch, ktorá môže pri kontakte s pokožkou vyvolať akné a folikulitídu.

Záverečné slovo odborníkov: Ako často treba prať džínsy?

Doktorka Haughtonová vysvetľuje, že neexistuje lekársky predpis, ktorý by určoval, ako často je zdravé prať si oblečenie. Väčšinou to záleží od osobných preferencií. Odborníčka na čistenie odevov Jolie Kerrová pre magazín Esquire uviedla, že džínsy by sa mali prať po 5-10 noseniach. Ich zdeformovaniu zabránite tak, že ich pred vložením do práčky prevrátite naruby tak, že vnútorná strana bude von.