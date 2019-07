Českí senátori budú podávať žalobu na Zemana

Českí senátori budú podávať žalobu na prezidenta Miloša Zemana pre porušenie ústavy. K už dávnejšie pripravovanému návrhu senátora Václava Lásku s najväčšou pravdepodobnosťou pridajú aj aktuálny problém, týkajúci sa neochoty hlavy štátu odvolať ministra kultúry Antonína Staňka z ČSSD. Informoval o tom v utorok spravodajský server Novinky.cz.

„Je veľmi pravdepodobné, že 24. júla budeme na pôde Senátu prerokovávať žalobu na prezidenta republiky za hrubé porušenie ústavy, pričom sme sa tiež zhodli, že súčasťou žaloby bude aj popis posledného konania prezidenta,“ vyhlásil v tejto súvislosti predseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil.

Nová podoba žaloby, ktorá by mala závisieť od štvrtkových a piatkových stretnutí Zemana s premiérom Andrejom Babišom, vicepremiérom Janom Hamáčkom a ministrom Staňkom, bude musieť podľa severu Novinky.cz opätovne vyzbierať potrebné množstvo podpisov.

„Pripravili sme doplnenie k našej žalobe, ktorá má už 34 podpisov. Konanie prezidenta je kontinuálne a nadväzuje na už uvedené skutky, pričom ich ďalej stupňuje,“ uviedol tvorca pôvodného návrhu, senátor Václav Láska.

K žalobe sa však zatiaľ stavajú odmietavo senátori z klubu ANO. „Náš senátorský klub sa (k návrhu) momentálne nepripája. Žaloba je argumentačne pomerne slabá,“ tvrdí predsedníčka senátorského klubu ANO Zděnka Hamousová.

Pôvodný návrh žaloby podpísali okrem iných aj šéfovia štyroch najväčších klubov v Senáte vrátane opozičných stredopravých strán ODS a KDU-ČSL. Podporil ho aj prvý podpredseda Senátu Jiří Růžička z ďalšej opozičnej strany TOP 09, podľa ktorého Zeman porušuje ústavu a vykladá si ju tak, ako mu to vyhovuje.

Svoje podpisy pod text ústavnej žaloby pripojili aj dvaja neúspešní kandidáti na prezidenta Marek Hilšer a Pavel Fischer.

V prípade, že by bol návrh v pléne opozíciou ovládaného Senátu schválený, musela by ho odsúhlasiť aj dolná komora parlamentu, Poslanecká snemovňa. Tam to však vzhľadom na iné rozloženie politických síl nie je pravdepodobné.

V návrhu sa Zemanovi vyčíta okrem iného to, že istý čas nechal vládnuť menšinový kabinet Andreja Babiša, ktorý nemal dôveru parlamentu, a v rozpore s ústavou odmietol vymenovať za ministra zahraničných vecí nominanta sociálnych demokratov Miroslava Pocheho.

Senátorom sa nepáči ani to, že v roku 2013 prezident vymenoval vládu Jiřího Rusnoka bez ohľadu na aktuálne zloženie parlamentu a že sa podieľal na pokuse o zosadenie bývalého šéfa sociálnych demokratov Bohuslava Sobotku.