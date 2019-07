Chystáte sa na kúpalisko? Túto vec by ste predtým nikdy nemali zabudnúť urobiť

DNES - 20:01

Bratislava Správy » Zaujímavosti



Ak existuje len jedna vec, bez ktorej by ste sa pri vstupe do bazéna nemali zaobísť, je to určite toto.

K neoddeliteľným súčastiam tropických letných horúčav patrí jednoznačne aj voda v bazéne. Osvieženie na kúpalisku každoročne vyhľadávajú tisíce slovenských rodín, a mnohí pritom ani netušia, že pri vstupe do bazéna zabúdajú na dôležitú vec. Voda plná moču Asi vás neprekvapíme, keď vám oznámime, že v každom bazéne sa nájde niekto, kto si doň uľaví. Horšie zistenie ale vyplýva zo štúdie z roku 2017, podľa ktorej v priemernom komerčnom bazéne pláva asi 75 litrov moču. Vedci dospeli k tomuto záveru zmeraním množstva umelých sladidiel vo vode bazénov. Umelé sladidlá, ktoré spolu s potravinami konzumujeme prakticky každý deň, sa v tele nerozkladajú a pri uvoľnení do bazéna ich nezničí ani chlór. „Myslím, že sa dá s určitosťou povedať, že keď sa ľudia kúpu v bazéne, tak doňho aj močia,“ hovorí pre stránku NPR environmentálny inžinier z Purdueovej univerzity (Indiana) Ernest Blatchley III. „Ja sa na to dívam ako na pasívne fajčenie. Je to neúctivé a potenciálne nebezpečné.“ Ako sa správať pred vstupom do bazéna? Vráťme sa späť k činnosti, ktorej meno sme vám zatiaľ neprezradili, no jednoznačne by ste sa jej na kúpalisku nemali vyhýbať. Ide o sprchovanie. Prieskumy jasne hovoria, že až 44 percent dospelých na kúpalisku ignoruje výzvy na sprchovanie pred vstupom do bazéna. Pýtate sa, v čom je taký problém? Ako uvádzajú Centrá pre kontrolu a prevenciu ochorení (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), chlór v bazéne reaguje s organickými zlúčeninami ako pot, krém alebo moč, a produkuje chloramíny, chlórkyán a aminodusík, ktoré vedia podráždiť oči, pokožku a dýchacie cesty. Ak z vody vyjdete s červenými očami, nemôže za to chlór. V skutočnosti vám ich podráždila niektorá zo zmienených látok. Tie sa dokonca môžu prenášať aj vzduchom, preto je dôležité vetrať priestory s krytým bazénom. Na záver teda možno konštatovať, že najbezpečnejšie riešenie je nemočiť do bazéna a absolvovať pred vstupom doň aspoň minútovú sprchu. Zdieľať tento článok na Facebooku