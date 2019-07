Ženu usmrtila slamka, lekári varujú pred používaním pohárov so slamkami

Kuriózny prípad vo Veľkej Británii donútil lekárov vydať varovanie pred kovovými slamkami. Ľuďom odporúčajú, aby tieto slamky používali s veľkou opatrnosťou po tom, ako dôchodkyňa spadla na slamku, ktorá sa jej zabodla do oka a spôsobila poranenie mozgu.

60-ročná Elena Struthers-Gardnerová niesla v kuchyni v Poole v Dorsete sklenený uzatvárateľný pohár so slamkou, keď náhle spadla. 25-centimetrová nerezová slamka sa dostala cez jej ľavé oko a prebodla mozog.

Ako uvádza britský Telegraph, koroner vydal odporúčanie, aby ľudia nepoužívali kovové slamky v pohároch s vrchnákmi, ktoré ich držia pevne na mieste a mali by byť veľmi opatrní pri zaobchádzaní so slamkami.

Ekologicky šetrné slamky sa stávajú populárnou náhradou za jednorazové plastové slamky ako súčasť boja proti plastovým odpadom.

Na snímke uzatvárateľný pohár so slamkou, Foto: pexels.com

Elena Struthers-Gardnerová bola bývalá džokejka a v profesionálnom jazdeckom svete sa angažovala, kým jej zranenie nezničilo karériu. Po viacnásobných zraneniach chrbtice bola náchylná k pádom. Pri nehode slamka poškodila časť mozgu, ktorá kontroluje dýchanie, pričom koniec slamky narazil na zadnú časť lebky. Elena bola okamžite hospitalizovaná, no na druhý deň zraneniam podľahla.

Elenin brat Robin Struthers požiadal koronera o vyjadrenie k tomu, aké ľahké je zohnať slamky z kovu a dodal, že: „Tieto slamky môžu byť veľmi ľahko smrteľné“.

Zástupca koronera Brendan Allen vydal stanovisko:

"Neexistujú dostatočné dôkazy na vysvetlenie, ako došlo k pádu. Vo vzorke moču nebol prítomný žiadny alkohol. Pri používaní týchto kovových slamiek je potrebné dbať na veľkú opatrnosť. Ak na ňu niekto spadne a je namierená nesprávnym smerom, môže dôjsť k vážnemu zraneniu."

„Myslím si, že tieto kovové slamky by sa nemali používať s akoukoľvek formou veka, ktoré ich drží na mieste. Zdá sa, že hlavným problémom bolo, že ak by veko nebolo na mieste, slamka by sa uhla."