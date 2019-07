8 tajomstiev inštalatérov, o ktoré sa neradi delia, no mali by ste ich vedieť

V modernom svete môžu byť problémy s vodoinštaláciou a kanalizáciou skutočnou katastrofou, pretože už si nedokážeme predstaviť život bez funkčných umývadiel, vaní a toaliet. Niet preto divu, že ak sa niečo pokazí, v strachu voláme inštalatéra. No v mnohých prípadoch viete problémom v kúpeľni predísť, alebo ich dokonca sami vyriešiť. Tu je niekoľko trikov od expertov, ktoré vám môžu ušetriť veľa peňazí.

1. Vypúšťaciu hadicu práčky môžete vymeniť sami.

Nemusíte volať inštalatéra, aby ste vymenili hadicu na práčke, pretože je to celkom jednoduché. Nová hadica je pomerne lacná a na internete nájdete množstvo návodov pre rôzne typy práčok.

2. Nevylievajte do odtoku olej a mastnotu.

Olej a mastnota sa vo vode nerozpúšťajú, hromadia sa v potrubí, čo nakoniec vedie k upchatiu. Môžu poškodiť nielen váš odtok, ale aj kanalizačné systémy celej bytovky.

Aký je teda ideálny spôsob likvidácie? Vložte olej do vrecka alebo nádoby a potom ho hoďte do bežného koša. Použitý olej na fritovanie v súčasnosti môžete odovzdať na vybraných čerpacích staniciach.

3. Dávajte si pozor na bath bombs.

Bath bombs alebo šumivé guličky do kúpeľa sú možno trendy, no pre potrubia nie sú vždy bezpečné. Môžu obsahovať olej a soľ, ktoré sa nerozpúšťajú vo vode a môžu upchať vaše rúry. Bomby môžu obsahovať trblietky, okvetné lístky a iné veci, ktoré nepatria do kanalizácie. Ak si nie ste istý, čo je vo vašej šumivej guličke, vložte ju najprv do nylonovej sieťky, ktorá zachytí drobné čiastočky.

4. Neleje vriacu vodou do plastových rúr

Vriaca voda môže plast zmäkčiť alebo dokonca roztaviť. Ak to urobíte len raz, nepoškodíte tým vaše rúry. Ale ak nalievate horúcu vodu do kanalizácie častejšie ako dvakrát týždenne, pripravte sa na to, že si tak môžete urobiť diery. Dokonca ak aj máte kovové rúry, ich spoje môžu byť vyrobené z plastu alebo gumy, čo má za následok rovnaký osud. Počkajte, kým voda v hrnci nevychladne, alebo ju narieďte studenou vodou z vodovodu predtým, ako ju vylejete do odtoku.

5. Uvoľnite upchatý záchod plastovou fóliou

Plastová fólia je skvelou alternatívou k zvonu, keď potrebujete spriechodniť toaletu.

Na okraj toaletnej misy pripevnite plastovú fóliu, môžete ju zaistiť páskou

Spláchnite a fólia by sa mala nadvihnúť

Nakoniec ju zatlačte dodola

Tým sa vytvorí tlak vo vnútri nádoby a váš odtok by sa mal spriechodniť.

6. Pred použitím vaňu zahrejte.

Rýchla zmena teploty môže vašu vaňu časom poškodiť. Ak sa chcete kúpať, najprv do vane nalejte trochu vody a zohrejte steny vane. Potom môžete pridať viac teplej vody. Týmto spôsobom zabránite praskaniu a žltnutiu glazúry.

7. Použite sódu bikarbónu.

Nemusíte kupovať drahé čističe odpadu. Namiesto toho si skúste urobiť čistiaci roztok sami.

Nasypte pol šálky jedlej sódy do odtoku.

Potom nalejte rovnaké množstvo octu.

Nechajte zmes niekoľko hodín pôsobiť a potom opláchnite odtok teplou vodou.

8. Pravidelne čistite práčku.

Aby vám vaša práčka slúžila dlhšie, vykonajte cyklus čistenia každé 3 mesiace. Tento cyklus by sa mal vykonať, keď je práčka prázdna. Vyberte nastavenie teplej vody, pridajte nejakú sódu bikarbónu, biely ocot alebo kyselinu citrónovú a stlačte tlačidlo štart. Týmto spôsobom očistíte práčku od vodného kameňa, baktérií a iných nečistôt.