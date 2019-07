Prezident Trump reagoval na kritické slová britského veľvyslanca

Americký prezident Donald Trump reagoval na uniknuté diplomatické depeše, v ktorých ho britský veľvyslanec v USA Kim Darroch označil za nekompetentného, neschopného a nestabilného. Informovala o tom na svojej webovej stránke spravodajská televízia Sky News.

Trump o Darrochovi povedal, že svojimi výrokmi, ktoré v nedeľu zverejnil týždenník The Mail On Sunday, Spojenému kráľovstvu veľmi neposlúžil.

„Pán veľvyslanec Spojenému kráľovstvu neurobil dobrú službu, to vám môžem povedať. Nie sme veľkými fanúšikmi toho človeka. Takže ho chápem. Aj ja by som vedel všeličo povedať o ňom, ale nestojí mi to za to,“ povedal v nedeľu počas návštevy New Jersey americký prezident.

Darroch sa vo svojej kritike neobmedzil len na Trumpa osobne, ale ostrými vyjadreniami nešetril ani na účet jeho administratívy, ktorú označil za „jedinečne nefunkčnú“ v dôsledku „zúrivých vnútorných bojov“.

Britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt, ktorý sa uchádza o post lídra Konzervatívnej strany a britského premiéra, Darrochove slová označil za jeho osobný názor.

„Nie je to názor britskej vlády. Nie je to môj názor. Aj naďalej pokladáme administratívu prezidenta Trumpa nielen za mimoriadne efektívnu, ale aj za nášho najlepšieho priateľa na medzinárodnej scéne,“ povedal Hunt.

Darrocha za jeho výroky kritizoval aj europoslanec Nigel Farage, o ktorom Trump povedal, že by bol dokonalým veľvyslancom Británie v Spojených štátoch.

„Kim Darroch sa na ten post absolútne nehodí a čím skôr odíde, tým lepšie,“ povedal Farage, ktorého však podľa zdroja Sky News favorit na post lídra konzervatívcov a budúceho premiéra Boris Johnson za veľvyslanca v USA nikdy nevymenuje.