Spevák Petr Kotvald oslavuje okrúhle narodeniny

Spevák Petr Kotvald vstupuje do radov šesťdesiatnikov českej hudobnej scény. Narodil sa 8. júla 1959 v Žatci. So spevom začínal už v detskom zbore, v Ľudovej škole umenia sa učil hru na klavíri aj spev. Sólový mikrofón si skúsil so skupinou Motor. Maturoval na elektrotechnickej priemyslovke v Chomutove, vyštudoval slaboprúd na Elektrotechnickej fakulte ČVUT.

Petr mal dvadsať, keď v roku 1979 vyhral spevácky festival Mladá pieseň v Jihlave. To mu otvorilo cestu k speváckej dráhe. Na jeseň 1980 ho oslovil skladateľ a kapelník Karel Vágner a ponúkol mu spoluprácu s jeho v tej dobe populárnym orchestrom, ktorého hviezdou bola Hana Zagorová. Prvým vystúpením bola ešte v roku 1980 silvestrovská Hitšaráda. Už v januári 1981 absolvoval prvé koncerty so Stanislavom Hložkom, s ktorým vytvorili spevácku dvojicu. Jednou z prvých nahrávok bola pieseň Oh, Suzi. Zároveň začala ich šesťročná úspešná spolupráca s Hanou Zagorovou. Z tej doby sú hity Diana, Sen můj a Lízin, Bílá královná, Karel, To by nebylo fér, Santa Monika či V pohodě.

Dvojica mladých spevákov v pestrofarebných kostýmoch bola veľmi populárna, najväčšiu slávu im priniesol superhit Holky z naší školky v roku 1983. Táto pesnička je najúspešnejšou v dejinách československej populárnej hudby. Predaj singlov prevýšil milión kópií a bol jediným v celej histórii, ktorý túto métu dosiahol. Viacero hitov mali aj s deväťnásobnou zlatou slávicou Hanou Zagorovou, medzi nimi Jinak to nejde a hlavne Můj čas z roku 1985, známy z televízneho seriálu Sanitka.

V marci 1986 sa Petr rozhodol pre sólovú dráhu, tri mesiace nato si založil vlastnú sprievodnú skupinu Trik. V roku 1988 vydal svoj prvý sólový album Přísně soukromá sci-fi. V roku 1990 vydal druhý, veľmi úspešný album Gejzír. Na ňom boli hity Milujem se čím dál víc, Gejzír a Kdekdo je dál. Dnes má na svojom konte 17 vydaných albumov a kompilácií. V septembri 2007 vyšla hitová dvojkompilácia Petr Kotvald – 40 hitů, v roku 2008 vianočný album Vánoce hrajou glória a v apríli 2010 hitová kompilácia Holky z naší školky, na ktorej sú známe pesničky dvojice Kotvald - Hložek. V septembri 2011 vyšiel jeho štúdiový album s názvom Právě tady...právě teď. V máji 2016 vyšla kompilácia EXXXclusive, ktorý ponúka celkom 61 piesní. Komplet jeho najväčších hitov a noviniek vyšiel pri príležitosti výročia 30 rokov na sólovej dráhe. V decembri 2017 pridal v reedícii vianočný album Vánoce hrajou glórijá.