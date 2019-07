Liek na cukrovku môže mať vplyv na agresívny typ rakoviny

Nový výskum ukázal, že liek na diabetes, metformín, mení kmeňové bunky rakoviny tak, že sa dajú ľahšie zacieliť novou formou liečby. Zistenia by mohli pomôcť liečiť takzvaný triple-negatívny karcinóm prsníka, ktorý je obzvlášť agresívny.

Triple-negatívny karcinóm prsníka je agresívna forma rakoviny, ktorá sa len veľmi ťažko lieči. Zdá sa, že pri tvorbe a raste tohto karcinómu zohrávajú kľúčovú úlohu kmeňové bunky rakoviny. Teraz výskumníci našli spôsob, ako oslabiť tieto bunky a vďaka tomu budú nádory zraniteľnejšie voči liečbe.

Tím vedcov po vedením Jeremyho Blaydesa zistil, že liek na cukrovku, metformín, mení metabolizmus rakovinových kmeňových buniek, čo uľahčuje ich zacielenie novou formou liečby. Blaydes a kolegovia podrobne opisujú svoje zistenia v odbornom žurnále Carcinogenesis.

Kmeňové bunky rakoviny, rovnako ako všetky bunky, môžu prostredníctvom glykolýzy rozložiť glukózu na menšie energetické kúsky. V novej štúdii Blaydes a jeho tím použili na kmeňové bunky karcinómu prsníka nízku dávku metformínu, lieku, ktorý znižuje hladinu cukru v krvi u ľudí s diabetom 2. typu.

Takto prinútili bunky karcinómu prsníka vyvinúť si glukózovú "závislosť". Bunky, ktoré sa stali nadmerne závislé od glukózy, tiež vykazovali vyššie rýchlosti glykolýzy, ako aj vyššiu aktivitu v CtBP proteíne, ktorá podporuje rast nádorov.

Zmena metabolizmu rakovinových buniek spôsobila, že boli náchylnejšie na liečbu liekmi inhibujúcimi CtBP. Použitie metformínu na rakovinové bunky a potom "vypnutie" génov CtBP použitím inhibítorov CtBP znížilo rast rakovinových kmeňových buniek o 76%. Ako uviedol Blaydes:

„Naša práca nám priniesla prvý pohľad na to, ako zmeny v metabolizme môžu zmeniť správanie kmeňových buniek karcinómu prsníka a odhaliť nové ciele pre terapiu. Teraz musíme posunúť vývoj inhibítorov CtBP ako liekov proti rakovine prsníka. Dúfame, že by to mohlo viesť k novým možnostiam liečby pacientov s rakovinou prsníka, ktorí to najviac potrebujú."