Štátna veterinárna správa sťahuje z trhu výrobok z kuracieho mäsa

Česká Štátna veterinárna správa (SVS) nariadila stiahnuť z predaja mrazené obaľované kuracie rezne vyrobené v Nemecku. Dôvodom je nález úlomkov tvrdých plastov v potravine. Výrobok sa dostal na trh prostredníctvom firmy Iceland Czech - Iglu s.r.o. Ako informoval hovorca SVS Petr Vorlíček, spotrebitelia, ktorí si mrazené kuracie rezne kúpili bez ohľadu na dátum nákupu, ich môžu vrátiť v mieste predaja.

O závadnej potravine informovala Veľká Británia prostredníctvom RASFF (Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá - Rapid Alert System for Food and Feed). Mrazené obaľované rezne boli síce vyrobené v Nemecku ale pre britskú spoločnosť Iceland Foods, ktorá ich distribuovala do ďalších krajín.

Identifikácia výrobku:

Foto: svscr.cz

Produkt: Mrazené obaľované kuracie rezne

Originálny názov: "Iceland 60 Crispy Chicken Dippers"

Hmotnosť balenia: 1,08 kg

Výrobca: Mantos International Food GmbH

Pôvod: Nemecko