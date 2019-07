V novom europarlamente je rekordný počet žien a nových poslancov

Podľa štatistických údajov informačného centra EP sa do radov do 751-členného europarlamentu dostalo až 61 percent nových poslancov, z toho 60 percent mužov a 40 percent žien. Slovensko tento priemer prekračuje, pretože do EP sa dostalo až 11 nových slovenských europoslancov (84,6 percenta), avšak iba jedna žena.

Z predošlej slovenskej zostavy si svoje mandáty udržali Monika Beňová (Smer-SD) a Ivan Štefanec (KDH). V 705-člennom EP po brexite bude mať Slovensko 14 poslancov, keď sa k slovenskej delegácii pripojí aj Miriam Lexmann (KDH).

Na eurovoľbách, ktoré sa konali vo všetkých 28 členských štátoch EÚ v závere mája (23. - 26. 5.), sa zúčastnilo 51 percent voličov. Vysoký prílev novozvolených poslancov (61 percent) je vyšší ako kedykoľvek predtým a zaznamenaný bol aj vyšší počet žien v europarlamente - 40 percent oproti 37 percentám v eurovoľbách z roku 2014.

Najmladším členom zákonodarného zboru EÚ je dánska europoslankyňa Kira Marie Peterová-Hansenová (21 rokov) a najstarším je bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi (82).

V novom zložení EP je zatiaľ sedem politických skupín - o jednu menej ako predchádzajúcom období. Tí poslanci europarlamentu, ktorí sa nepripojili k niektorej z politických skupín, sú evidovaní ako Nezaradení. Môžu sa však kedykoľvek pripojiť k nejakej z frakcií. Podľa rokovacieho poriadku EP z roku 2009 sa politická skupina skladá najmenej z 25 poslancov zvolených v najmenej siedmich členských štátoch EÚ.