Video: Pilot spôsobil obrovskú explóziu

Pilot Indian Air Force (IAF) spôsobil viacnásobné výbuchy, keď počas letu vypustil palivo a bomby potom, ako preletel cez kŕdeľ vtákov. Kolízia s vtákmi spôsobila okamžité zlyhanie jedného z motorov bojového lietadla Jaguar, ktoré bolo po incidente nútené núdzovo pristáť na letisku v Ambale. Ešte predtým však pilot musel vypustiť palivové nádrže a CBLS (Carrier Bomb Light Stores), čo je forma cvičnej bomby, ktorá spôsobila obrovské výbuchy na zemi.

Úrady pochválili pilota za „vyhodnotenie situácie v priebehu sekúnd“ a za dodržanie štandardného prevádzkového postupu pri takýchto incidentoch. IAF na Twitteri uvádza: „Jeho činy svedčia o najvyšších profesionálnych štandardoch IAF vyplývajúcich z rozsiahleho operačného školenia. Profesionalita a rýchle myslenie pilota nielenže zachránilo majetok armády, ale aj životy mnohých civilistov v oblasti susediacej s letiskom.“

Video: Pilot týmto konaním zachránil životy mnohých ľudí

