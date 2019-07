Títo ľudia majú väčšiu šancu prebrať sa z kómy

Novej štúdii sa podarilo identifikovať hlavný znak, ktorý hovorí o tom, či má človek šancu prebrať sa z vegetatívneho stavu, respektíve kómy. Vedci využili špeciálny algoritmus, pomocou ktorého analyzovali mozog viac ako 100 pacientov, ktorí po mozgovej traume ostali v kóme.

Približne každý 7. pacient niekoľko dní po upadnutí do vegetatívneho stavu vykazoval náznaky takzvaného „skrytého vydomia“. To znamená, že jeho mozgová aktivita sa zmenila v reakcii na príkaz pohnúť rukou. Pacienti podľa všetkého rozumeli príkazom, len nemali kapacitu ich vykonať.

Pacienti so známkami „skrytého vedomia“ okrem toho majú vyššiu šancu na prebudenie z kómy než tí, ktorí takéto znaky nejavia.

Kto sa prebudí?

Na určenie pravdepodobnosti, či sa pacient prebudí z kómy, sa dnes používajú neurologické a ďalšie testy, ktorých spoľahlivosť však nie je stopercentná.

Nová metóda pomocou elektrokardiogramu (EEG) analyzovala mozgové vlny 104 pacientov, ktorí utrpeli náhle poranenie mozgu v dôsledku krvácania, traumy alebo nedostatku kyslíka. Žiaden z nich nebol schopný rozprávať a neodpovedal na vyslovené príkazy.

Počas monitorovania mozgu pacientom prikázali „otvárať a zatvárať“ ruku, alebo s tým prestať. Algoritmus následne preveril údaje z EEG a rozhodol, či mozog zareagoval rozdielne na každý z príkazov. Ak mozog vykazoval zmeny, lekári mu pridelili „skryté vedomie“.

15% zo 104 pacientov vykazovalo znaky tohto tajomného vedomia. 50% z nich pri odchode z nemocnice dokázalo fyzicky reagovať na vyslovené príkazy, čo dosiahlo len 26% pacientov bez znakov „skrytého vedomia“.

44% pacientov, u ktorých sa našli stopy „skrytého vedomia“, dokázalo po roku samostatne fungovať aspoň po dobu 8 hodín. Takéto zlepšenie bolo možné pozorovať len u 14% pacientov bez „skrytého vedomia“.

Neurológovia hovoria, že implementovanie tohto postupu do bežnej praxe by mohlo pomôcť v identifikovaní prognóz pacienta a prispôsobení individuálnej liečby. Hoci postup nie je dokonalý, v budúcnosti by ho mohli vylepšiť ďalšie výskumy.