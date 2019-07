Prezidentka prijala mladých reportérov za životné prostredie

„Naši mladí reportéri a reportérky sa presadili v konkurencii vyše 200 novinárskych príspevkov, ktoré do súťaže prihlásili školáci z 36 krajín sveta. Slovensko bolo v tomto roku medzinárodnej súťaže Mladí reportéri pre životné prostredie vyhlásené ako najúspešnejšia účastnícka krajina,“ uviedla Čaputová na sociálnej sieti. Poďakovala slovenským študentom a študentkám za príkladnú reprezentáciu Slovenska v zahraničí.

„Náš program stavia na osobnej zodpovednosti, oslovovaní kompetentných, prinášaní enviro tém do médií a inšpirovaní osobným príkladom,“ priblížila koordinátorka programu Mladí reportéri pre životné prostredie Klaudia Medalová.

Ako darček od reportérskeho tímu dostala Čaputová fotoknihu, ktorá zachytáva najzaujímavejšie momenty z desaťročnej histórie programu na Slovensku. Fotokniha bola vyrobená iba v jednom kuse v súlade s myšlienkou programu z recyklovaného papiera a s podielom ručnej práce.

„Práve vďaka spojeniu ochrany životného prostredia, poctivej žurnalistiky a aktívneho občianstva je program Mladí reportéri pre životné prostredie unikátny a hodný širšej pozornosti,“ povedala v príhovore mladým reportérom prezidentka.

Prezidentke sa prihovorili aj študenti. „Mladí reportéri pre životné prostredie nám toho odovzdali mnoho - od práce so slovom, kamerou či fotoaparátom až po samotné osvetové myslenie,“ povedala reportérka Mária Jánošíková, ktorá so svojím tímom získala prvé miesto za videoreportáž Kam sa stratila tma? v kategórii od 15 - 19 rokov. „Naučili sme sa chodiť s otvorenými očami a sledovať nedostatky, na ktorých riešení by sme sa chceli spolupodieľať. Či už sú to alternatívy za mikroténové vrecúška, plastové slamky, znečistený potok, plytvanie potravinami, ohrozené včelstvo či zväčšujúci sa svetelný smog. Všetci sa snažíme rozmýšľať zelenšie a hlavne ohľaduplne,“ zdôraznila 17-ročná študentka.