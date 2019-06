Roboti by mohli do roku 2030 vziať ľuďom viac ako 20 miliónov pracovných miest

Odborníci, ktorí analyzovali dlhodobé trendy v oblasti zavádzania automatizácie na pracovisku, poznamenali, že na celom svete sa počet používaných robotov za uplynulé dve desaťročia zvýšil trojnásobne na 2,25 milióna.

No aj keď na jednej strane nárast počtu robotov prinesie výhody z hľadiska produktivity a hospodárskeho rastu, výskumníci uznali, že má aj nevýhody.

„V dôsledku robotizácie sa stratia desiatky miliónov pracovných miest, najmä v chudobnejších ekonomikách, ktoré sa spoliehajú na menej kvalifikovaných robotníkov. A to sa premietne do zvýšenia nerovnosti v príjmoch,“ uviedli autori štúdie.

No vedci zároveň predpovedajú, že ak by sa inštalovalo o 30 % viac robotov, ako predpokladá základná prognóza pre rok 2030, viedlo by to k nárastu globálneho hrubého domáceho produktu (HDP) v uvedenom roku o 5,3 %.

Správa Oxford Economics ukázala, že na pracoviskách sa v uplynulých štyroch rokoch inštaloval rovnaký počet robotov ako počas predchádzajúcich ôsmich rokov.

Približne každý tretí robot v priemysle je teraz nainštalovaný v Číne. Výskumníci zistili, že pre druhú najväčšiu svetovú ekonomiku v súčasnosti pracuje približne jeden z piatich robotov (20 %) inštalovaných vo svete.

Predpovedajú tiež, že do roku 2030 sa v USA v dôsledku robotizácie stratí viac ako 1,5 milióna pracovných miest. V Číne tento počet prekročí 11 miliónov pracovných miest. V rámci členských štátov Európskej únie (EÚ) prídu v dôsledku automatizácie o zamestnanie takmer 2 milióny ľudí.

Pokiaľ ide o stratu pracovných miest, v USA patria medzi najzraniteľnejšie štáty Texas, Louisiana, Indiana a Oregon.

V Nemecku sú najzraniteľnejšími regióny Chemnitz, Thuringen a Oberfranken, zatiaľ čo v Británii je to tzv. Midlands, teda centrálne Anglicko a severozápad Anglicka.

Napriek hrozbe straty pracovných miest výskumníci vyzvali zákonodarcov, aby nezakazovali nárast automatizácie.

„Tieto zistenia by nemali viesť politikov a iné zainteresované strany k tomu, aby sa snažili zmariť zavádzanie robotickej technológie. Namiesto toho by pre nich malo byť výzvou skôr rovnomernejšie prerozdeľovanie dividend z robotiky tým, že sa najzraniteľnejším skupinám robotníkov pomôžu pripraviť na zmeny, ktoré to prinesie,“ povedali vedci.

Výskumníci navrhli, aby vlády motivovali spoločnosti a robotníkov finančnými benefitmi k zapojeniu sa do lokálnych rekvalifikačných programov. Žiadajú tiež politikov, aby v predstihu vyvinuli programy, ktoré zmiernia negatívny vplyv automatizácie.

„Preskúmajte všetky politické možnosti, od investícií do infraštruktúry až po investície do odbornej prípravy a inovačné programy sociálneho zabezpečenia, ako napríklad univerzálny základný príjem,“ uvádza sa v správe.

A robotníkom vedci radia, aby si urobili „audit“ svojho vlastného pracovného miesta a lepšie tak pochopili, aké činnosti prevezmú stroje a aké „zručnosti“ budú potom potrebné od ľudí.

To znamená akceptovať celoživotné vzdelávane, zhrnuli vedci a pripomenuli, že "žiadne pracovné miesto nie je na celý život“.