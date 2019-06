Krištáľový glóbus získala oscarová herečka Julianne Moorová

Julliene na červenom koberci sprevádzal jej manžel Bart Freundlich, ktorý zároveň prišiel s hercom Billom Crudupom uviesť na Oscara nominovaný film Po svadbe. Snímka zachytáva osudy dvoch mladých žien. Jedna je prevádzkarkou detského sirotinca v Kalkate (Michelle Williamsová), druhá je majiteľka mediálneho koncernu v New Yorku (J. Moorová).

Očarujúca hollywoodska hviezda privítala divákov v žltých šatách a nebála sa rozdávať podpisy alebo sa nechať s nimi odfotografovať. Po uvítaní divákov na červenom koberci sa Julliene Moorová presunula na slávnostné zahájenie galavečera do hotela Thermal. Prezident festivalu Jiří Bartoška jej odovzdal cenu Krištáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos vo svetovej kinematografii.

„Jullienne dokáže zahrať čokoľvek. Môže to byť bežná osoba, ako aj politická osobnosť. Postave dáva trojrozmerný význam. Na tom, že dokáže vykresliť postavy a charaktery, sa so mnou asi zhodne viacero ľudí,“ vyjadril sa o hollywoodskej herečke jej manžel Bart Freundlich počas rozhovoru pre Českú televíziu.

„Juliane Moorová skvelo zapadá do kontextu všetkých ďalších hostí, ktorí sa v minulých rokoch objavili vo Varoch a ktorí sa takto, dúfame, budú objavovať. Ona nie je prvoplánovanou hviezdou, ktorá by sa objavovala v blockbusteroch. Je to predovšetkým vynikajúca herečka, taký chameleón. Nebojí sa vyberať si úlohy, ktoré by mohli byť pre iné herečky v ich kariére poškodzujúce. Nikdy sa nebála vziať úlohy, ktoré vystupujú z radu, a predovšetkým, jej filmografia, keď sa na ňu pozriete, je veľmi rôznorodá,“ vyjadril sa v priamom prenose Českej televízie Saša Michailidis, moderátor ArtZóny.

Ako sa Julliene Moorová vníma z pozície herečky? „Nikdy by som nemohla pracovať na filme, o ktorom by som si neprečítala scenár. A to platí aj o projekte Po svatbě. Keď som si čítala scenár, tak som si hovorila, že by bolo skvelé zahrať si v tomto filme. Napokon, filmy sú tu pre ľudí, aby spoznali, kým sú,“ vyjadrila svoje pocity pre Českú televíziu.