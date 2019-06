Video: Otec si dal s bábätkom rozkošnú bitku, ktorá vám vyčarí úsmev na tvári

Keď sa majú otcovia starať o malé deti, zvykne z toho byť poriadna zábava. Ukázalo sa to aj v tomto videu, v ktorom otec Derek dostal na starosť kúpanie syna Brodyho. Derek to mal pomerne jednoduché, pretože Brody vraj miluje kúpanie, no rozhodol sa túto činnosť ozvláštniť v umývadle so sprchou.

Zábery natočené v Arizone ukazujú, ako sa malý Brody smeje pri prúde vody z kohútika, no ešte viac ho baví, keď ho Derek špliecha vodou zo sprchy. Batoľaťu dokonca nevadí, aj keď ho otec trafí do tváre. Aj keď by iné deti možno začali plakať, Brody si len utrie oči a ďalej si užíva vodnú bitku.

