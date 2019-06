Havária sanitky s osobným autom: Zdravotníci prevážali dcéru moderátora

Pri transporte novorodenca v Bratislave sa zranili dvaja zamestnanci Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH). "Napriek tomu, že sami utrpeli zranenie, sa v prvom rade sa postarali o dieťa, ktoré je v súčasnosti v starostlivosti našich lekárov," uviedlo pracovisko na sociálnej sieti. K dopravnej nehode malo dôjsť v piatok krátko pred 11.30 h.

„NÚDCH neposkytuje informácie o zdravotnom stave pacientov bez súhlasu zákonných zástupcov dieťaťa a rovnako informácie o zdravotnom stave dotknutých zamestnancov,“ zdôraznil ústav.

O nehode informovala aj polícia. „Podľa doterajších informácií prechádzal vodič na sanitke so zapnutým výstražným zvukovým a svetelným znamením po Panónskej ceste. Pri prechádzaní križovatky so Ševčenkovou ulicou došlo k stretu s vozidlom značky BMW X5. Pri náraze bolo následne vozidlo BMW odrazené do vozidla značky Citroën stojaceho v priestore križovatky,“ priblížila na sociálnej sieti.

Dychová skúška vodičov požitie alkoholu vylúčila. Škoda spôsobená dopravnou nehodou bola predbežne vyčíslená na 60.000 eur.

Portál Plus jeden deň informuje, že v sanitke sa počas nehody mala viezť predčasne narodená dcéra moderátora Martina Šmahela. ,,Malá vážila 833 gramov. Strach nemám, ja jej verím. Bude silná po nás," povedal Šmahel pre Plus jeden deň.

Okolnosti dopravnej nehody objasňujú policajti odboru dopravných nehôd.