Putin odsúdil liberalizmus, označil ho za prekonaný

Názory šéfa Kremľa okamžite kritizoval predseda Európskej rady Donald Tusk, podľa ktorého je už naopak prekonané autoritárstvo, kult osobnosti a vláda oligarchov.

Rozhovor, ktorý Putin poskytol ešte pred odchodom na prebiehajúci summit G20 v Japonsku, zverejnili noviny v piatok, informovala agentúra DPA.

Liberalizmus sa podľa Putina už prežil a jeho zástancovia už „jednoducho nemôžu nikomu nič diktovať, ako sa to pokúšali v priebehu posledných desaťročí,“ vyhlásil Putin počas interview pre denník Financial Times so sídlom v Londýne.

Ideológia liberalizmu je podľa šéfa Kremľa v rozpore s tým, čo si želajú ľudia po celom svete. „Liberálna myšlienka zastarala. Dostala sa do sporu so záujmami väčšiny populácie,“ citovala Putinove slová agentúra AFP. Rovnako multikulturalizmus sa už podľa neho stal neudržateľným.

V tejto súvislosti kritizoval nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú, že sa v čase vrcholiacej utečeneckej krízy rozhodla otvoriť hranice pre masový prílev migrantov. Podľa Putina išlo o „kardinálnu chybu“, ktorá nebrala do úvahy záujmy domáceho obyvateľstva.

„Idea liberalizmu predpokladá, že netreba robiť nič. Migranti môžu beztrestne zabíjať, drancovať a znásilňovať, pretože treba chrániť ich práva, ktoré im prináležia ako migrantom,“ domnieva sa Putin.

Zásadný nesúhlas s vyjadreniami ruského prezidenta na okraji summitu v Osake vyslovil šéf Európskej rady Donald Tusk.

„Ktokoľvek tvrdí, že liberálna demokracia zastarala, ten tvrdí, že sa prežili slobody, že sa prežil právny štát a ľudské práva,“ zdôraznil Tusk s tým, že ide o „základné a živé hodnoty“, na ktorých stojí EÚ.

„Čo považujem za skutočne zastarané je autoritárstvo, kulty osobnosti a vládnutie oligarchov, aj keď sa niekedy môžu zdať efektívne,“ povedal šéf Európskej rady.

Putin sa počas rozhovoru pozitívne vyjadril aj o americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Označil ho za „talentovaného“ človeka a uviedol, že k Trumpovmu zvoleniu prispelo rozčarovanie mnohých Američanov z globalizácie, a nie nejaké zásahy zo zahraničia.

Trumpove snahy o stavbu múra na americko-mexických hraniciach sú podľa neho možno príliš radikálne, ale Trump sa podľa neho aspoň pokúša nájsť riešenie problému nelegálnej migrácie. Stúpenci liberalizmu naopak nerobia nič, snažil sa tvrdiť Putin.