Nové dôkazy: Tieto bežné lieky, ktoré užívajú milióny ľudí, zvyšujú riziko demencie o 50%

Spoločná trieda liekov, ktorú lekári predpisujú pre celý rad stavov, od kŕčov cez problémov s močovým mechúrom až po Parkinsonovu chorobu a depresiu, môže zvýšiť riziko demencie. Nový výskum vedcov z University of Nottingham v Spojenom kráľovstve analyzoval prepojenie medzi anticholinergikami a rizikom demencie.

Liečivá nazývané anticholinergiká pôsobia tak, že inhibujú acetylcholín. Tieto lieky majú pomôcť pri uvoľnení alebo kontrakcii svalov a lekári ich predpisujú na rôzne kŕče spojené s gastrointestinýlnymi problémami, na liečbu problémov s močovým mechúrom a dokonca aj na niektoré príznaky Parkinsonovej choroby.

Vo novej štúdii uverejnenej v odbornom časopise JAMA Internal Medicine vedci dospeli k záveru, že anticholinergiká môžu zvýšiť riziko vzniku demencie u človeka.

Vedúca štúdie Carol Couplandová a jej kolegovia sa zaoberali údajmi z databázy QResearch so zdravotnými záznamami od 58 769 osôb s demenciou a 225 574 ľudí bez demencie.

Vedci zistili, že anticholinergné lieky sú vo všeobecnosti spojené s vyšším rizikom demencie. Konkrétne anticholinergné antidepresíva, antipsychotiká, antiparkinsoniká, lieky na močový mechúr a lieky proti epilepsii boli spojené s najvýraznejším zvýšením rizika.

Medzi nimi boli najčastejšie predpisovanými liekmi antidepresíva, lieky proti vertigu a na liečbu hyperaktívneho močového mechúra. Tieto výsledky sa potvrdili aj po tom, čo výskumníci vylúčili ostatné rizikové faktory demencie.

Výskumníci tak celkovo dospeli k záveru, že ľudia vo veku 55 rokov a viac, ktorí denne užívali silné anticholinergiká aspoň 3 roky, mali o 50% vyššiu pravdepodobnosť vzniku demencie ako ľudia, ktorí tento druh liekov neužívali

Ako uvádza Couplandová:

"Štúdia pridáva ďalšie dôkazy o potenciálnych rizikách spojených so silnými anticholinergnými liekmi, najmä antidepresívami, antimuskarínovými liekmi, antiparkinsonikami a liekmi proti epilepsii. Popri prínosoch by mali zdravotní pracovníci starostlivo zvážiť aj riziká pri predpisovaní a ak je to možné, mali by sa zvážiť alternatívne liečby.

Tieto zistenia tiež zdôrazňujú dôležitosť vykonávania pravidelných hodnotení liekov. Zistili sme väčšie riziko pre ľudí diagnostikovaných s demenciou pred dosiahnutím veku 80 rokov, čo naznačuje, že anticholinergné lieky by mali byť predpisované s obozretnosťou u ľudí v strednom veku, ako aj u starších ľudí.”