Chemikália bežne pridávaná do kozmetiky zdvojnásobuje riziko tohto ochorenia

Triclosan je látka, ktorá sa bežne pridáva do mydiel, deodorantov, zubných pást, holiacich krémov, ústnych vôd aj čistiacich prostriedkov. Ako ukázala analýza publikovaná v The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, práve táto látka môže u žien viesť k drvivým následkom.

Čínski vedci spojili účinky triclosanu s trvalými následkami v podobe osteoporózy, ktorej riziko je u žien vystavených chemikálii až dvojnásobné. Prieskum na 1.800 ženách navyše ukázal, že tie, u ktorých sa našli vyššie dávky triclosanu vo vzorke moču, čelia vyššiemu riziku slabnutia kostí vo vyššom veku.

Triclosan má okrem toho schopnosť porušiť hormonálnu rovnováhu. Aj napriek tomu sa v predmetoch dennej spotreby používa kvôli jeho schopnosti bojovať proti choroboplodným zárodkom.

„Zaznamenali sme spojitosť medzi vyšším množstvo triclosanu v moči a nižšou hustotou kostných minerálov v stehennej kosti a bedrovej chrbtici.“

O negatívnych účinkoch triclosanu sme vás informovali aj v minulosti. Okrem vzniku osteoporózy sa podarilo dokázať, že spôsobuje rakovinu u myší a fibrózu pečene. Viac o chemikálii si môžete prečítať v článku: